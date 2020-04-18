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У ДСНС прогнозують зменшення впливу пожеж на повітря в Києві

Новини » Суспільство     18.04.2020 - 18:43
У ДСНС прогнозують зменшення впливу пожеж на повітря в Києві
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На початку тижня вітер змінить свій напрямок

На початку наступного тижня очікується зменшення впливу лісових пожеж на забруднення повітря у Києві. Про це повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, повідомляє Офіс президента України.

За словами Чечоткіна, на початку наступного тижня прогнозується зміна напряму вітру на північний, що, як очікується, зменшить вплив лісових пожеж на забруднення повітря у Києві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві в повітрі зафіксовано продукти горіння від лісових пожеж у Київській та Житомирській областях. У повітрі зафіксовано перевищення норми вмісту діоксиду сірки, формальдегіду та діоксиду азоту. При цьому радіаційний фон у Києві та Київській області знаходиться у межах норми.

Крім того, директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда повідомляв, що ввечері 16 квітня у Києві було зафіксовано надзвичайно високий рівень забруднення повітря. Рівень забруднення у 2-3 рази перевищував норму.

Також РБК-Україна писало, що забруднене лісовими пожежами повітря переміщується із Києва на територію інших областей. Забруднені шкідливими речовинами повітряні маси переміщуються на територію Черкаської, Полтавської, Дніпропетровської та інших областей.

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