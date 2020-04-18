Воздух в Киеве: радиационный фон в норме, но зафиксированы продукты горения

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Киевлян просят не выходить на улицу без надобности

В Киеве в воздухе зафиксировано наличие продуктов горения, при этом радиационный фон в столице и области находится в пределах нормы. Об этом в Telegram сообщили мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, увеличение продуктов горения в воздухе Киева связано с лесными пожарами в Киевской и Житомирской областях.

"Суммарная площадь пожаров в 2 областях сегодня составляет уже почти 3000 га. При этом, роза ветров играет не в пользу киевлян, направляя дым от горения и тления в столицу", - сообщил мэр.

Отмечается, что радиационный фон в Киеве и области находится в пределах нормы: средний радиационный фон в Киеве составляет 0,011 мР/час (норма - 0,030 мР/ч); в Киевской области 0,014 мР/час (норма - 0,030 мР/час).

При этом в воздухе зафиксировано превышение нормы содержания диоксида серы, формальдегида и диоксида азота.

"Согласно данным автоматической станции AQT 420 "VAISALA" Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (место нахождения - Голосеевский район) утром 18 апреля зафиксированы колебания монооксида углерода и превышение ПДК в 0,5 раза. Последние данные о состоянии атмосферного воздуха также предоставил Центр общественного здоровья Института Марзеева. Согласно их информации, содержание мелко дисперсной пыли в воздухе Киева: PM 2,5 - 127 мкг, PM 10 - 126 мкг", - написал Кличко.

В связи с этим мэр Киева призвал людей не выходить на улицу без необходимости, держать окна закрытыми и потреблять больше жидкости.

Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что пылевая буря в Киеве, которая обрушилась на столицу 16 апреля, стала первой за последние несколько десятилетий.

Также сообщалось, что загрязнения воздуха в Киеве 16 апреля в 2-3 раза превышало норму.