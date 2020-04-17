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Загрязнение воздуха в Киеве в 2-3 раза превышало норму, - Кульбида

Новости » Происшествия     17.04.2020 - 17:26
Загрязнение воздуха в Киеве в 2-3 раза превышало норму, - Кульбида
Фото: Николай Кульбида (УНИАН)

Загрязнение было вызвано жесткими примесями

Вчерашнее загрязнение воздуха в Киеве в 2-3 раза превышало норму. Об этом на брифинге заявил глава Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

По его словам, на протяжении вчерашнего дня и ночи в Киеве действительно наблюдалось высокое загрязнение атмосферного воздуха.

"Наибольшее загрязнение было вызвано жесткими примесями, превышение концентрации которых было в 2-3 раза", - заявил Кульбида.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за пожаров в Чернобыльской зоне Киев возглавил список городов мира с самым загрязненным воздухом. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям убеждали, что наличие продуктов горения в воздухе не несет химической и радиологической угрозы. Причиной смога стала пылевая буря и пожары в Житомирской области.

Отметим, накануне на столицу обрушилась пылевая буря, причиной которой стали сильный ветер и низкий уровень грунтовых вод из-за бесснежной зимы. В результате пылевой бури обрушилась часть временной конструкции Подольского моста, также произошло несколько аварий на дороге. Как рассказали РБК-Украина в аварийно-спасательной службе, вчера в столице было госпитализировано 5 человек из-за последствий непогоды.

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