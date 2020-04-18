ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В КГГА объяснили причины загрязнения воздуха: дым доносится из Житомирской области

Новости » Общество     18.04.2020 - 13:02
В КГГА объяснили причины загрязнения воздуха: дым доносится из Житомирской области
Иллюстративное фото (facebook.com/artem.shevchenko.9)

В Житомирской области горит 2,7 тысячи гектар

Причиной загрязнения воздуха в Киеве являются масштабные пожары в Житомирской области. Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, на данный момент в Житомирской области продолжается пожар в двух лесничествах на территории в 2,7 тысячи гектар.

"Значительную часть дыма, который загрязняет воздух, доносит из Житомирской области, где в двух лесничествах сейчас пылает 2,7 тысячи гектар", - написал Кличко.

Также он отметил, что в зоне отчуждения наблюдается тление травяного настила, пеньков и древесины. При этом активных очагов пожара на данный момент не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что 18 апреля в Киеве зафиксировали в воздухе наличие продуктов горения. В частности, выявлено превышение содержания нормы диоксида серы, формальдегида и диоксида азота. При этом радиационный фон в столице в пределах нормы.

Также Кличко сообщал, что ситуация со смогом в Киеве может измениться через один день, после того, как изменится направление ветра. По его словам, ночью концентрация веществ горения в воздухе гораздо больше, а потому дым усиливается.

В Киеве за сутки зафиксировали 30 пожаров В Чернобыльской зоне еще продолжается тление травы и древесины, - ГСЧС
Новости Украины КиевКиевЖитомирпожарзагрязнение воздуха
News
On Top