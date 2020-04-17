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Смог из Киева перемещается в другие области

Новости » Происшествия     17.04.2020 - 17:37
Смог из Киева перемещается в другие области
Фото: Николай Кульбида (facebook.com/MNSZhytomyr)

Смог перемещается в Черкасскую, Полтавскую и Днепропетровскую области

Загрязненный лесными пожарами воздух перемещается из Киева в другие области. Об этом на брифинге заявил глава Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

По его словам, концентрация вредных веществ в воздушных массах снижается, они перемещаются из Киева на территорию Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и других областей.

"То загрязнение, которое было на территории Киева вчера и еще сегодня утром, оно никуда не делось, оно ветровыми потоками переносится далее. Направление ветра с северо-запада на юго-восток", - заявил Кульбида.

Он также отметил, что жители вышеназванных областей могут ощущать запах гари.

"Происходит перемешивание воздушных масс, очень стремительное сокращение концентрации загрязнения. Более чем убежден, что для жителей других городов и областей это полностью безопасно", - добавил Кульбида.

Напомним, ранее сообщалось, что вчерашнее загрязнение воздуха в Киеве в 2-3 раза превышало норму.

Ранее также сообщалось, что в Днепре концентрация пыли в воздухе в 3-5 раз выше нормы. При этом ситуация в городе не связана с лесными пожарами в Житомирской области или Чернобыльской зоне.

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