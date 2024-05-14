Наразі відомо, що у Тбілісі, зокрема під стінами парламенту, тривають масові сутички протестуючих проти скандального закону з силовиками. Повідомляється, що є затримані.

На вулиці повиходило багато студентів та представників різних рухів, які виступають проти ухвалення законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу".

Не кращою була і ситуація в самих стінах парламенту, де на тлі планів правлячої партії прийняти відповідний законопроєкт розпочались масові сутички між депутатками.

Зрештою, навіть попри колективні спроби делегатів від США та ЄС, у парламенті Грузії проголосували за прийняття скандального законопроєкту 84 голосами "за" та 30 голосами "проти".

Зокрема, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кабахідзе на зустрічі з представником Госдепу США Джеймсом О'браєном пояснив необхідність ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу" і заявив про готовність поглиблювати відносини зі США "на справедливих умовах".

Варто зауважити, що на правильності таких дій активно наголошували у Кремлі. Зокрема прес-секретар Путіна Дмітрій Пєсков вже встиг назвати намагання західних делегатів з керівництвом Грузії - "тиском".