UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Грузії проголосували за закон про "іноагентів": столицю країни охопили масові протести

Фото: за закон про іноагентів проголосували у Грузії (GetttyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У парламенті Грузії проголосували за скандальний проєкт про "іноагентів". Наразі у столиці країни, зокрема під стінами парламенту, тривають масові сутички.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsGeorgia.

Наразі відомо, що у Тбілісі, зокрема під стінами парламенту, тривають масові сутички протестуючих проти скандального закону з силовиками. Повідомляється, що є затримані.

На вулиці повиходило багато студентів та представників різних рухів, які виступають проти ухвалення законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу".

Не кращою була і ситуація в самих стінах парламенту, де на тлі планів правлячої партії прийняти відповідний законопроєкт розпочались масові сутички між депутатками.

Зрештою, навіть попри колективні спроби делегатів від США та ЄС, у парламенті Грузії проголосували за прийняття скандального законопроєкту 84 голосами "за" та 30 голосами "проти". 

Зокрема, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кабахідзе на зустрічі з представником Госдепу США Джеймсом О'браєном пояснив необхідність ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу" і заявив про готовність поглиблювати відносини зі США "на справедливих умовах".

Варто зауважити, що на правильності таких дій активно наголошували у Кремлі. Зокрема прес-секретар Путіна Дмітрій Пєсков вже встиг назвати намагання західних делегатів з керівництвом Грузії - "тиском".

 

Що передувало

У квітні парламентом Грузії у першому читанні було схвалено законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", мета якого - контролювати і стримувати діяльність іноземних неурядових організацій, що займаються громадянськими правами в Грузії.

Варто зауважити, що торік правляча партія намагалася схвалити документ. Однак після масових протестів він був відкликаний. Втім, це не дало очікуваних результатів, адже текст прийнятого законопроєкту повністю збігався з торішнім. Головною його відмінністю був термін "іноагент", який замінили на "організація, що здійснює діяльність в інтересах іноземної держави".

Варто зауважити, що документ фактично збіжний із законом, що багато років діє в Росії. Водночас він фактично унеможливлює вступ країни до ЄС, де закон даного типу є порушенням прав людини.

У зв'язку із цим, 30 квітня, напередодні другого читання законопроєкту, тисячі грузинів вийшли у центр Тбілісі на акцію протесту, під час якої відбулися жорсткі сутички з поліцією.

Однак, не дивлячись на це, 1 травня депутати парламенту схвалили документ у другому читанні.

Вже 11 травня у Тбілісі відбувся "Європейський марш", що став найбільшим мітингом у сучасній історії країни.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі виступила з екстренним зверненням на тлі масових протестів.

А вже вчора комітет з юридичних питань парламенту Грузії стрімко підтримав у третьому читанні скандальний законопроєкт про "іноагентів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПарламентГрузія