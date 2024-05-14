В Грузии проголосовали за закон об "иноагентах": столицу страны охватили массовые протесты

В парламенте Грузии проголосовали за скандальный проект об "иноагентах". Сейчас в столице страны, в частности под стенами парламента, продолжаются массовые столкновения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News Georgia.
Известно, что в Тбилиси, в частности под стенами парламента, продолжаются массовые столкновения протестующих против скандального закона с силовиками. Сообщается, что есть задержанные.
На улицы вышли многие студенты и представители разных движений, которые выступают против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".
Не лучше была и ситуация в самих стенах парламента, где на фоне планов правящей партии принять соответствующий законопроект начались массовые столкновения между депутатами.
В конце концов даже несмотря на коллективные попытки делегатов от США и ЕС, в парламенте Грузии проголосовали за принятие скандального законопроекта 84 голосами "за" и 30 голосами "против".
В частности, премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе на встрече с представителем Госдепа США Джеймсом О'Браеном объяснил необходимость принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и заявил о готовности углублять отношения с США "на справедливых условиях".
Стоит отметить, что правильность таких действий активно настаивали в Кремле. В частности, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже успел назвать попытки западных делегатов с руководством Грузии - "давлением".
В апреле парламентом Грузии в первом чтении был одобрен законопроект "О прозрачности иностранного влияния", цель которого - контролировать и сдерживать деятельность иностранных неправительственных организаций, занимающихся гражданскими правами в Грузии.
Следует отметить, что в прошлом году правящая партия пыталась одобрить документ. Однако после массовых протестов он был отозван. Впрочем, это не дало ожидаемых результатов, ведь текст принятого законопроекта полностью совпадал с прошлогодним. Главным его отличием был термин "иноагент", который заменили на "организацию, осуществляющую деятельность в интересах иностранного государства".
Следует заметить, что документ фактически сходен с законом, который много лет действует в России. В то же время он фактически делает невозможным вступление страны в ЕС, где закон данного типа является нарушением прав человека.
В связи с этим, 30 апреля, накануне второго чтения законопроекта, тысячи грузин вышли в центр Тбилиси на акцию протеста, в ходе которой произошли жесткие стычки с полицией.
Однако, не смотря на это, 1 мая депутаты парламента одобрили документ во втором чтении.
Уже 11 мая в Тбилиси прошел "Европейский марш", ставший крупнейшим митингом в современной истории страны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила с экстренным обращением на фоне массовых протестов.
А уже вчера комитет по юридическим вопросам парламента Грузии стремительно поддержал в третьем чтении скандальный законопроект об "иноагентах".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.