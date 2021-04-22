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Грузия вернула своего посла в Украину. Его отозвали почти год назад

Новина українською → Киев, Четверг 22 апреля 2021 11:19
Грузия вернула своего посла в Украину. Его отозвали почти год назад Фото: замглавы МИД Украины Василий Боднар и посол Грузии Теймураз Шарашенидзе (mfa.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

После длительного перерыва Грузия вернула своего посла в Украину. Теймураз Шарашенидзе прибыл в Киев после того, как около года назад его отзывал Тбилиси.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

Сообщается, что возвращение посла стало результатом договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

На встрече Боднар и Шарашенидзе подчеркнули стремление активизировать развитие украинской-грузинских отношений, взаимодействие в двустороннем и многостороннем форматах с целью укрепления безопасности в регионе.

Грузинский посол на фоне стягивания российских войск, эскалации на Донбассе и в Черном море выразил солидарность с Украиной, подтвердил неизменность поддержки Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Напомним, в апреле президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в парламенте, заявила о поддержке Украины на фоне стягивания российских войск. Она также предложила правительству вернуть посла в Киев.

Грузия отозвала посла для консультаций в мае 2020 года вскоре после того, как экс-президента этой страны Михаила Саакашвили назначили главой Исполнительного комитета реформ Украины. Президент Владимир Зеленский считал это недоразумением, поскольку Киев может назначать своих граждан на любые должности. В самой Грузии на Саакашвили заведено несколько уголовных дел и даже есть приговор.

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