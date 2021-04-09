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Президент Грузии выступила за возвращение посла в Украину

Новина українською → Тбилиси, Пятница 09 апреля 2021 17:21
Президент Грузии выступила за возвращение посла в Украину Фото: президент Грузии Саломе Зурабишвили (2020news.ge)
Автор: РБК-Украина

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне стягивания российских войск выступила в поддержку Украины. Она также предлагает правительству как можно скорее вернуть грузинского посла.

Об этом пишут "Новости Грузии".

"Я не хочу заканчивать свое выступление 9 апреля, который является днем нашей независимости, не упомянув сегодняшнюю борьбу наших украинских друзей, не выразив им солидарность. Считаю, что сегодня в знак солидарности необходимо немедленно вернуть посла в Киев", - заявила она.

Напомним, Грузия отозвала своего посла из Киева для консультаций в мае 2020 года вскоре после того, как экс-президента этой страны Михаила Саакашвили назначили главой Исполнительного комитета реформ Украины.

При этом в правительстве Грузии заявили, что Тбилиси не будет разрывать дипломатические отношения с Киевом из-за назначения Саакашвили. При этом там постоянно напоминают, что бывший президент осужден и разыскивается в Грузии.

Сам президент Украины Владимир Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла, а также исключил зеркальные шаги. Он также подчеркнул, что сегодня Саакашвили является украинским гражданином, и Киев не должен ни с кем консультироваться при назначении своих граждан на любые должности.

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