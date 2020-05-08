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Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили

Новости » Политика     08.05.2020 - 10:28
Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили
Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)

Грузия отозвала посла из Киева для консультаций

Грузия отозвала посла из Киева для консультаций после назначения бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ Украины. Об этом заявил глава МИД Давид Залкалиани, сообщает Imedi news.

Залкалиани отметил, что посла отозвали для консультаций.

"Назначение стратегическим партнером на должность человека, который осужден и разыскивается в Грузии, стало основанием для принятия решения об отзыве грузинского посла в Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций", - заявил Залкалиани.

РБК-Украина писало, что вчера президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета Национального совета по вопросам реформ. Сам Саакашвили назвал свое новое назначение "неординарным шагом".

Ранее шла речь о том, что Саакашвили войдет в Кабинете министров. Но возможное назначение в правительство спровоцировало шквал критики внутри фракции "Слуга народа", а также едва не обернулось международным скандалом с Грузией. Поэтому Зеленский предложил ему новую должность.

Саакашвили назвал свое новое назначение "неординарным шагом" Зеленский назначил Саакашвили в Нацсовет по вопросам реформ
Новости Украины СаакашвилиГрузия
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