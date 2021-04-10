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Посол Грузии в Украине вернется в Киев в ближайшее время

Новина українською → Грузия, Суббота 10 апреля 2021 22:02
Посол Грузии в Украине вернется в Киев в ближайшее время Фото: действующий посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе (1tv.ge)
Автор: Юлия Струк

Посол Грузии в Украине вернется в Киев в ближайшее время. Его отозвали в Тбилиси около года назад.

Об этом сообщает "Первый канал Грузии".

"Подтверждаем, что в ближайшем времени будет принято решение о возвращении посла Грузии в Украину. Он был отозван в столицу для консультаций", - гласит сообщение.

В грузинском министерстве подчеркнули, что ситуация вокруг Украины, так же как и повестка отношений двух стран, те общие вызовы, которые стоят перед Грузией и Украиной, ситуация с безопасностью в регионе в целом требуют "нахождения на месте главы грузинской миссии".

Отмечается, что на данном этапе вопрос замены главы дипломатической миссии в Украине не обсуждается, в Киев вернется действующий посол Теймураз Шарашенидзе.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне стягивания российских войск выступила в поддержку Украины. Она предложила правительству как можно скорее вернуть грузинского посла.

Грузия отозвала своего посла из Киева для консультаций в мае 2020 года вскоре после того, как экс-президента этой страны Михаила Саакашвили назначили главой Исполнительного комитета реформ Украины.

При этом в правительстве Грузии заявили, что Тбилиси не будет разрывать дипломатические отношения с Киевом из-за назначения Саакашвили.

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