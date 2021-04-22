Грузія повернула свого посла до України. Його відкликали майже рік тому
Після тривалої перерви Грузія повернула свого посла до України. Теймураз Шарашенідзе прибув до Києва після того, як близько року тому його відкликав Тбілісі.
Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС України.
Повідомляється, що повернення посла стало результатом домовленостей президента України Володимира Зеленського з президентом Грузії Саломе Зурабішвілі.
На зустрічі Боднар і Шарашенідзе підкреслили прагнення активізувати розвиток українсько-грузинських відносин, взаємодію у двосторонньому і багатосторонньому форматах з метою зміцнення безпеки в регіоні.
Грузинський посол на тлі стягування російських військ, ескалації на Донбасі і в Чорному морі висловив солідарність з Україною, підтвердив незмінність підтримки Грузією суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.
Нагадаємо, у квітні президент Грузії Саломе Зурабішвілі, виступаючи в парламенті, заявила про підтримку України на тлі стягування російських військ. Вона також запропонувала уряду повернути посла до Києва.
Грузія відкликала посла для консультацій у травні 2020 незабаром після того, як екс-президента цієї країни Михайла Саакашвілі призначили главою Виконавчого комітету реформ України. Президент Володимир Зеленський вважав це непорозумінням, оскільки Київ може призначати своїх громадян на будь-які посади. У самій Грузії на Саакашвілі заведено кілька кримінальних справ і навіть є вирок.