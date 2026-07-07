Грозовий шторм і планові ремонти: де в Україні завтра зникне світло

В середу, 8 липня, у Чернігівській області через грозовий шторм можливе відключення електроенергії. Крім того, через проведення планових робіт вимикання торкнуться частини Одеської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Чернігівобленерго" та ДТЕК Одеські електромережі.

Завтра на Чернігівщині очікуються грози та посилення вітру до 15-20 м/с.

"Попереджуємо про можливість перерв в електропостачанні, хоч наші бригади цілодобово вартують, щоб за потреби швидко ліквідувати наслідки негоди", - йдеться у заяві "Чернігівобленерго".

Крім того, у ДТЕК Одеські електромережі попередили, що завтра у зв'язку із проведенням ремонтних робіт з 08:00 до 19:00 буде відсутнє світло у частині Приморського та Пересипського районів Одеси.

Штормове попередження і правила поведінки

Штормове попередження - це інформація про небезпечні метеорологічні умови, які не були передбачені прогнозом погоди, а також уточнення часу їх виникнення, інтенсивності і тривалості.

Фото: правила поведінки при штормовому попередженні ("Чернігівобленерго")

При оголошенні штормового попередження необхідно виконувати вказівки ДСНС, поліції та інших офіційних осіб, якщо вони були озвучені. Слід триматись подалі від ліній електропередач, дерев, рекламних конструкцій або інших споруд, які можуть бути потенційно небезпечними під час сильних поривів вітру.

Поради з електробезпеки

Заборонено торкатись обірваного електродроту і не треба самостійно усувати пошкодження. Не можна наближатись до обірваного дроту на відстань ближче, ніж 8 метрів.

Якщо людина опинилась у 8-метровій зоні крокової напруги біля обірваного дроту, виходити з неї необхідно, переміщуючи ступні ніг по землі, не відриваючи одну від іншої.