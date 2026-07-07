На Україну насувається негода: які регіони накриє стихія (карта)

На Україну насувається активний атмосферний фронт із Західної Європи, який несе низку небезпечних метеорологічних явищ. За ним - очікується більш прохолодне повітря.

Докладніше про особливості погоди в Україні впродовж середи, 8 липня, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне: Причина негоди : активний атмосферний фронт із Західної Європи (пов'язаний із циклоном над Балтикою).

: активний атмосферний фронт із Західної Європи (пов'язаний із циклоном над Балтикою). Основні ризики : короткочасні дощі, грози, місцями - град і шквали 15-20 м/с.

: короткочасні дощі, грози, місцями - град і шквали 15-20 м/с. Найбільше опадів : значні дощі ймовірні у Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях.

: значні дощі ймовірні у Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях. Температура повітря : вночі по Україні +14...+19°С, вдень +24...+29°С (у західних, Вінницькій та більшості північних областей +19...+24°С).

: вночі по Україні +14...+19°С, вдень +24...+29°С (у західних, Вінницькій та більшості північних областей +19...+24°С). Ситуація у Києві та області: вдень очікуються грози та пориви вітру 15-20 м/с, стовпчики термометрів можуть підніматись до +22...+24°С.

Особливості погоди в Україні 8 липня

За даними спеціалістів Українського гідрометеорологічного центру, нестійку погоду в Україні впродовж 8 липня зумовлюватиме активний атмосферний фронт, який:

переміститься із Західної Європи;

буде пов'язаний із циклоном над Балтикою.

Синоптики пояснили, що цей атмосферний фронт спричинить короткочасні дощі різної інтенсивності в супроводі:

гроз;

місцями - з градом і шквалами

При цьому тиск - інтенсивно падатиме, а вологість - зазнаватиме коливань

Що буде з температурою повітря

В Укргідрометцентрі повідомили, що за фронтом надходитиме більш прохолодне повітря із заходу.

Уточнюється, що більш відчутно це проявлятиметься вдень:

у західних областях;

у Вінницькій області;

у більшості північних областей.

В цілому температуру повітря прогнозують таку:

вночі по Україні +14...+19°С;

вдень по Україні +24...+29°С;

вдень у західних, Вінницькій та більшості північних областей +19...+24°С.

В яких областях погода може бути небезпечна

В Укргідрометцентрі повідомили, що погода в Україні впродовж доби 8 липня буде хмарною, з проясненнями.

Вітер в цілому очікується південно-західний або західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Тим часом у західних і північних областях ймовірні відчутні пориви вітру - до 15-20 м/с.

Короткочасні дощі та грози вночі можуть бути у більшості областей.

"Лише у південно-східній частині вночі без опадів", - зауважили синоптики.

Вдень короткочасні дощі та грози - крім заходу та крайнього сходу.

Особливості погоди в Україні 8 липня (інфографіка: РБК-Україна)

Значні дощі можуть бути в таких областях:

Миколаївська;

Херсонська;

Кіровоградська;

Черкаська;

Полтавська;

Дніпропетровська;

Сумська.

Місцями ймовірні також град і шквали 15-20 м/с - в окремих районах:

південних областей;

центральних областей;

Сумської області;

Харківської області.

"I рівень небезпечності, жовтий", - констатували в Укргідрометцентрі.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні (карта: facebook.com/UkrHMC)

Повідомляється також, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;

руху транспорту.

Тим часом спеціалісти Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з огляду на такий прогноз порадили уникати перебування:

під деревами;

поблизу ліній електропередач;

поблизу нестійких конструкцій.

"Будьте уважні та обережні", - наголосили у прес-службі рятувальників.

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Чого чекати по Києву та області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж 8 липня очікується хмарною, з проясненнями:

вночі - короткочасні дощі та грози (місцями);

вдень - короткочасні дощі та грози.

Вдень у столичному регіоні також прогнозують небезпечні метеорологічні явища - пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, "жовтий").

Хоча в цілому вітер очікується західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря найближчої вночі:

у Києві +16...+18°С;

по області +14...+19°С.

Температура повітря вдень середи: