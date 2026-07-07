На Україну насувається негода: які регіони накриє стихія (карта)
На Україну насувається активний атмосферний фронт із Західної Європи, який несе низку небезпечних метеорологічних явищ. За ним - очікується більш прохолодне повітря.
Докладніше про особливості погоди в Україні впродовж середи, 8 липня, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Причина негоди: активний атмосферний фронт із Західної Європи (пов'язаний із циклоном над Балтикою).
- Основні ризики: короткочасні дощі, грози, місцями - град і шквали 15-20 м/с.
- Найбільше опадів: значні дощі ймовірні у Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях.
- Температура повітря: вночі по Україні +14...+19°С, вдень +24...+29°С (у західних, Вінницькій та більшості північних областей +19...+24°С).
- Ситуація у Києві та області: вдень очікуються грози та пориви вітру 15-20 м/с, стовпчики термометрів можуть підніматись до +22...+24°С.
Особливості погоди в Україні 8 липня
За даними спеціалістів Українського гідрометеорологічного центру, нестійку погоду в Україні впродовж 8 липня зумовлюватиме активний атмосферний фронт, який:
- переміститься із Західної Європи;
- буде пов'язаний із циклоном над Балтикою.
Синоптики пояснили, що цей атмосферний фронт спричинить короткочасні дощі різної інтенсивності в супроводі:
- гроз;
- місцями - з градом і шквалами
При цьому тиск - інтенсивно падатиме, а вологість - зазнаватиме коливань
Що буде з температурою повітря
В Укргідрометцентрі повідомили, що за фронтом надходитиме більш прохолодне повітря із заходу.
Уточнюється, що більш відчутно це проявлятиметься вдень:
- у західних областях;
- у Вінницькій області;
- у більшості північних областей.
В цілому температуру повітря прогнозують таку:
- вночі по Україні +14...+19°С;
- вдень по Україні +24...+29°С;
- вдень у західних, Вінницькій та більшості північних областей +19...+24°С.
В яких областях погода може бути небезпечна
В Укргідрометцентрі повідомили, що погода в Україні впродовж доби 8 липня буде хмарною, з проясненнями.
Вітер в цілому очікується південно-західний або західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Тим часом у західних і північних областях ймовірні відчутні пориви вітру - до 15-20 м/с.
Короткочасні дощі та грози вночі можуть бути у більшості областей.
"Лише у південно-східній частині вночі без опадів", - зауважили синоптики.
Вдень короткочасні дощі та грози - крім заходу та крайнього сходу.
Особливості погоди в Україні 8 липня (інфографіка: РБК-Україна)
Значні дощі можуть бути в таких областях:
- Миколаївська;
- Херсонська;
- Кіровоградська;
- Черкаська;
- Полтавська;
- Дніпропетровська;
- Сумська.
Місцями ймовірні також град і шквали 15-20 м/с - в окремих районах:
- південних областей;
- центральних областей;
- Сумської області;
- Харківської області.
"I рівень небезпечності, жовтий", - констатували в Укргідрометцентрі.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні (карта: facebook.com/UkrHMC)
Повідомляється також, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
- роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
- руху транспорту.
Тим часом спеціалісти Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з огляду на такий прогноз порадили уникати перебування:
- під деревами;
- поблизу ліній електропередач;
- поблизу нестійких конструкцій.
"Будьте уважні та обережні", - наголосили у прес-службі рятувальників.
Чого чекати по Києву та області
По території міста Києва та Київської області погода впродовж 8 липня очікується хмарною, з проясненнями:
- вночі - короткочасні дощі та грози (місцями);
- вдень - короткочасні дощі та грози.
Вдень у столичному регіоні також прогнозують небезпечні метеорологічні явища - пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, "жовтий").
Хоча в цілому вітер очікується західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря найближчої вночі:
- у Києві +16...+18°С;
- по області +14...+19°С.
Температура повітря вдень середи:
- у Києві +20...+22°С;
- по області +19...+24°С.
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