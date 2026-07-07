Грозовой шторм и плановые ремонты: где в Украине завтра исчезнет свет

В среду, 8 июля, в Черниговской области из-за грозового шторма возможно отключение электроэнергии. Кроме того, из-за проведения плановых работ выключение коснутся части Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Черниговоблэнерго" и ДТЭК Одесские электросети.

Завтра на Черниговщине ожидаются грозы и усиление ветра до 15-20 м/с .

"Предупреждаем о возможности перерывов в электроснабжении, хотя наши бригады круглосуточно дежурят, чтобы при необходимости быстро ликвидировать последствия непогоды", - говорится в заявлении "Черниговоблэнерго".

Кроме того, в ДТЭК Одесские электросети предупредили, что завтра в связи с проведением ремонтных работ с 08:00 до 19:00 будет отсутствовать свет в части Приморского и Пересыпского районов Одессы.

Штормовое предупреждение и правила поведения

Штормовое предупреждение - это информация об опасных метеорологических условиях, не предусмотренных прогнозом погоды, а также уточнение времени их возникновения, интенсивности и продолжительности.

Фото: правила поведения при штормовом предупреждении ("Черниговоблэнерго")

При объявлении штормового предупреждения следует выполнять указания ГСЧС, полиции и других официальных лиц, если они были озвучены. Следует держаться подальше от линий электропередач, деревьев, рекламных конструкций или других сооружений, которые могут быть потенциально опасными при сильном порыве ветра.

Советы по электробезопасности

Запрещается касаться оборванного электропровода и не нужно самостоятельно устранять повреждение. Нельзя приближаться к оборванному проводу на расстояние ближе 8 метров.

Если человек оказался в 8-метровой зоне шагового напряжения у оборванного провода, выходить из нее необходимо, перемещая ступни ног по земле, не отрывая друг от друга.