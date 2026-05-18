Грозові дощі, град і шквали: які області 19 травня накриє негода і де прогріє до +29 (карта)

16:02 18.05.2026 Пн
3 хв
Готуватись до жовтого рівня небезпеки радять мешканцям різних регіонів
aimg Ірина Костенко
Українців попередили про негоду в різних областях (фото ілюстративне: Eugen Kotenko / Ukrinform / Future Publishing / Getty Images)

Погода в Україні у вівторок, 19 травня, місцями може ускладнити роботу підприємств і рух транспорту. Синоптики попереджають про грозові дощі, град і шквалистий вітер.

Докладніше про прогноз погоди на найближчий час, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Де в Україні погода може бути небезпечна

Згідно з прогнозом спеціалістів Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні 19 травня буде хмарною, з проясненнями:

  • вночі - ймовірні опади "місцями";
  • вдень - короткочасні дощі та грози ймовірні у більшості областей.

Вітер очікується переважно північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

При цьому українців попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

Так, вдень вівторка град і шквали 15-20 м/с можливі:

  • у південних областях;
  • у центральних областях (крім Вінницької).

"I рівень небезпечності, жовтий", - пояснили синоптики.

Уточнюється, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

  • роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
  • руху транспорту.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Що буде з температурою повітря вночі та вдень

Температура повітря по Україні найближчої ночі може становити в середньому від 11 до 16 градусів за Цельсієм.

Прохолодніше в нічні години буде у західних областях - близько 7-12°С.

Вдень стовпчики термометрів можуть піднятись:

  • у західних областях - до 18-23°С;
  • по Україні - до 21-26°С;
  • на сході та північному сході країни до 29°С.

Прогноз погоди по Україні на 19 травня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Фахівці УкрГМЦ повідомили також, що впродовж найближчих днів - 19-21 травня - нестійку погоду в Україні зумовлюватиме поле зниженого тиску від циклонічності з південного сходу та півдня.

"За такої синоптичної ситуації погодні процеси вже мають літній характер, коли дощі бувають короткочасними, супроводжуються грозами, відзначаються різною інтенсивністю і нерівномірним розподілом по території", - пояснили українцям.

Чого чекати від погоди в Києві та області

По території міста Києва та Київської області погоду впродовж 19 травня прогнозують також хмарну, з проясненнями.

Вітер очікується північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Вночі ймовірний короткочасний дощ (місцями - з грозою).

Впродовж дня вівторка можливі небезпечні метеорологічні явища - грози (І рівень небезпечності, жовтий).

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств", - зауважили в УкрГМЦ.

Прогноз погоди по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря вночі:

  • у Києві - 14-16°С;
  • по області - 11-16°С.

Температура повітря вдень:

  • у Києві - 23-25°С;
  • по області - 21-26°С.

