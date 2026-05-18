Грозовые дожди, град и шквалы: какие области 19 мая накроет непогода и где прогреет до +29 (карта)

16:02 18.05.2026 Пн
3 мин
Готовиться к желтому уровню опасности советуют жителям разных регионов
aimg Ирина Костенко
Украинцев предупредили о непогоде в разных областях (фото иллюстративное: Eugen Kotenko / Ukrinform / Future Publishing / Getty Images)

Погода в Украине во вторник, 19 мая, местами может осложнить работу предприятий и движение транспорта. Синоптики предупреждают о грозовых дождях, граде и шквалистом ветре.

Подробнее о прогнозе погоды на ближайшее время, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Где в Украине погода может быть опасной

Согласно прогнозу специалистов Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине 19 мая будет облачной, с прояснениями:

  • ночью - вероятны осадки "местами";
  • днем - кратковременные дожди и грозы вероятны в большинстве областей.

Ветер ожидается преимущественно северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

При этом украинцев предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

Так, днем вторника град и шквалы 15-20 м/с возможны:

  • в южных областях;
  • в центральных областях (кроме Винницкой).

"I уровень опасности, желтый", - объяснили синоптики.

Уточняется, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

  • работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
  • движения транспорта.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что будет с температурой воздуха ночью и днем

Температура воздуха по Украине ближайшей ночью может составлять в среднем от 11 до 16 градусов по Цельсию.

Прохладнее в ночные часы будет в западных областях - около 7-12°С.

Днем столбики термометров могут подняться:

  • в западных областях - до 18-23°С;
  • по Украине - до 21-26°С;
  • на востоке и северо-востоке страны до 29°С.

Прогноз погоды по Украине на 19 мая (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Специалисты УкрГМЦ сообщили также, что в течение ближайших дней - 19-21 мая - неустойчивую погоду в Украине будет обусловливать поле пониженного давления от циклоничности с юго-востока и юга.

"При такой синоптической ситуации погодные процессы уже имеют летний характер, когда дожди бывают кратковременными, сопровождаются грозами, отмечаются разной интенсивностью и неравномерным распределением по территории", - объяснили украинцам.

Чего ждать от погоды в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области погоду в течение 19 мая прогнозируют также облачную, с прояснениями.

Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Ночью вероятен кратковременный дождь (местами - с грозой).

В течение дня вторника возможны опасные метеорологические явления - грозы (І уровень опасности, желтый).

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических предприятий", - отметили в УкрГМЦ.

Прогноз погоды по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура воздуха ночью:

  • в Киеве - 14-16°С;
  • по области - 11-16°С.

Температура воздуха днем:

  • в Киеве - 23-25°С;
  • по области - 21-26°С.

