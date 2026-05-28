Грози та шквальний вітер: де в Україні чекати на негоду 29 травня (карта)
Погода в Україні 29 травня залишатиметься прохолодна. Місцями ймовірні опади та відчутні пориви вітру.
Докладніше про синоптичну ситуацію в п'ятницю, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Ситуація вночі: опадів по Україні синоптики не прогнозують.
- Температура повітря: вночі - близько 4-10°С, вдень - від +13°С до +18°С.
- Негода вдень: 29 травня атмосферні фронти принесуть дощі майже в усі регіони України.
- Локальні грози: ймовірні у південній частині країни.
- Пориви вітру: на Правобережжі можуть сягати небезпечних 15-20 метрів за секунду.
- Столичний прогноз: у Києві та області вдень ймовірні короткочасні дощі й пориви вітру до 15-18 м/с.
Чого чекати від опадів вночі та вдень
Есперти Українського гідрометеорологічного центру розповіли, що впродовж 29 травня на просторах України пануватиме повітряна маса:
- холодна;
- волога.
Уточнюється, що вона продовжуватиме надходити з півночі Європи.
Крім того, хмарну з проясненнями погоду зумовлюватиме поле зниженого тиску.
Вночі опади не передбачаються.
Проте вдень атмосферні фронти принесуть короткочасні дощі майже у всі регіони (крім західних областей).
У південній частині України - прогримлять грози.
Де може бути небезпечний вітер
В цілому вітер у п'ятницю, згідно з прогнозом УкрГМЦ, очікується північно-західний. Зі швидістю 7-12 м/с.
При цьому вдень він посилиться у більшості областей Правобережжя:
- у західних областях (крім Закарпаття);
- у Житомирській області;
- у Вінницькій області;
- в Одеській області.
Там ймовірні відчутні пориви - до 15-20 м/с.
"І рівень небезпечності, жовтий", - попередили спеціалісти.
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
- роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
- руху транспорту.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища 29 травня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Яку прогнозують температуру повітря
З огляду на подальший вплив холодної й вологої повітряної маси з півночі Європи, температура повітря в Україні впродовж 29 травня суттєво не зросте.
Вночі стовпчики термометрів можуть підніматись місцями лише до +4°С, тоді як в інших областях в нічні години буде тепліше - до +10°С.
Температура повітря вдень очікується в середньому, за даними Укргідрометцентру, від 13°С до 18°С.
Прогноз погоди в Україні на 29 травня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Що буде з погодою в Києві та області
Погода наприкінці робочого тижня по території міста Києва та Київської області також очікується хмарна, з проясненнями:
- вночі - без опадів;
- вдень - короткочасні дощі.
Вітер в цілому буде північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Вдень місцями ймовірні пориви - до 15-18 м/с.
Прогноз погоди на 29 травня по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Температура повітря вночі:
- у Києві - близько 7-9°С;
- по області - близько 4-9°С.
Температура повітря вдень:
- у Києві - 14-16°С;
- по області - 13-18°С.
