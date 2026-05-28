Грозы и шквальный ветер: где в Украине ждать непогоды 29 мая (карта)
Погода в Украине 29 мая будет оставаться прохладной. Местами вероятны осадки и ощутимые порывы ветра.
Главное:
- Ситуация ночью: осадков по Украине синоптики не прогнозируют.
- Температура воздуха: ночью - около 4-10°С, днем - от +13°С до +18°С.
- Непогода днем: 29 мая атмосферные фронты принесут дожди почти во все регионы Украины.
- Локальные грозы: вероятны в южной части страны.
- Порывы ветра: на Правобережье могут достигать опасных 15-20 метров в секунду.
- Столичный прогноз: в Киеве и области днем вероятны кратковременные дожди и порывы ветра до 15-18 м/с.
Чего ждать от осадков ночью и днем
Эсперты Украинского гидрометеорологического центра рассказали, что в течение 29 мая на просторах Украины будет господствовать воздушная масса:
- холодная;
- влажная.
Уточняется, что она будет продолжать поступать с севера Европы.
Кроме того, облачную с прояснениями погоду будет обусловливать поле пониженного давления.
Ночью осадки не предвидятся.
Однако днем атмосферные фронты принесут кратковременные дожди почти во все регионы (кроме западных областей).
В южной части Украины - прогремят грозы.
Где может быть опасный ветер
В целом ветер в пятницу, согласно прогнозу УкрГМЦ, ожидается северо-западный. Со скоростью 7-12 м/с.
При этом днем он усилится в большинстве областей Правобережья:
- в западных областях (кроме Закарпатья);
- в Житомирской области;
- в Винницкой области;
- в Одесской области.
Там вероятны ощутимые порывы - до 15-20 м/с.
"І уровень опасности, желтый", - предупредили специалисты.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
- работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
- движения транспорта.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях 29 мая (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Какую прогнозируют температуру воздуха
Учитывая дальнейшее влияние холодной и влажной воздушной массы с севера Европы, температура воздуха в Украине в течение 29 мая существенно не возрастет.
Ночью столбики термометров могут подниматься местами лишь до +4°С, тогда как в других областях в ночные часы будет теплее - до +10°С.
Температура воздуха днем ожидается в среднем, по данным Укргидрометцентра, от 13°С до 18°С.
Прогноз погоды в Украине на 29 мая (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Что будет с погодой в Киеве и области
Погода в конце рабочей недели по территории города Киева и Киевской области также ожидается облачная, с прояснениями:
- ночью - без осадков;
- днем - кратковременные дожди.
Ветер в целом будет северо-западный, со скоростью 7-12 м/с.
Днем местами вероятны порывы - до 15-18 м/с.
Прогноз погоды на 29 мая по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Температура воздуха ночью:
- в Киеве - около 7-9°С;
- по области - около 4-9°С.
Температура воздуха днем:
- в Киеве - 14-16°С;
- по области - 13-18°С.
