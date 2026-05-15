Зеленський анонсував нові "далекобійні санкції" проти Росії

Україна визначається з цілями для подальших "далекобійних санкцій" проти Росії за повномасштабну війну та ворожі удари по українських населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Україна не залишить без наслідків для агресора кожен з ударів, які забирають життя наших людей", - наголосив глава держави.

Зеленський зауважив, що Україна "цілком справедливо" відповідає по нафтовій промисловості та воєнному виробництву Росії, а також по тих особах, які безпосередньо вчиняють воєнні злочини проти країни й українців.

"Вдячний нашим воїнам за відданість захисту українських інтересів та всім залученим українським структурам - за розбудову справді сильної системи наших далекобійних санкцій. Це те, що відчутно", - зазначив президент.

Нагадаємо, в ніч на 15 травня Сили оборони України завдали удару по Рязанському нафтопереробному заводу. На території одного з найбільших НПЗ країни-агресорки пролунали вибухи і виникла масштабна пожежа.