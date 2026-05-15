Зеленський анонсував нові "далекобійні санкції" проти Росії
Україна визначається з цілями для подальших "далекобійних санкцій" проти Росії за повномасштабну війну та ворожі удари по українських населених пунктах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Україна не залишить без наслідків для агресора кожен з ударів, які забирають життя наших людей", - наголосив глава держави.
Зеленський зауважив, що Україна "цілком справедливо" відповідає по нафтовій промисловості та воєнному виробництву Росії, а також по тих особах, які безпосередньо вчиняють воєнні злочини проти країни й українців.
"Вдячний нашим воїнам за відданість захисту українських інтересів та всім залученим українським структурам - за розбудову справді сильної системи наших далекобійних санкцій. Це те, що відчутно", - зазначив президент.
Нагадаємо, в ніч на 15 травня Сили оборони України завдали удару по Рязанському нафтопереробному заводу. На території одного з найбільших НПЗ країни-агресорки пролунали вибухи і виникла масштабна пожежа.
Крім того, росіяни поскаржились на атаку дронів на Астраханський газопереробний завод. Він розташований поблизу Каспійського моря за приблизно 1675 км від українського кордону.
Зазначимо, один із найбільших заводів країни-агресорки - "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" - повністю зупинився після атаки українських безпілотників. Він розташований приблизно за 1460 кілометрів на схід від Москви.