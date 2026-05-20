"Гроші до зарплати" можуть стати пасткою: експерт пояснив головний ризик мікропозик

10:30 20.05.2026 Ср
2 хв
Чому кредити під 0% часто перетворюються на боргову кабалу та як перевірити кредитну компанію
aimg Анастасія Мацепа aimg Андрій Шевчишин Експерт
Фото: експерт попередив про ризики мікропозик "до зарплати" (НБУ)

Мікропозики "до зарплати" під 0% можуть швидко перетворитися на постійний борг. Особливо якщо людина починає перекривати одну позику іншою.

Головне:

  • Мікропозики можуть затягнути у боргову залежність.
  • Кредитора потрібно перевіряти у списках НБУ.
  • Нелегальні компанії часто приховують реальні умови.
  • Прострочення платежів шкодять кредитній історії.

Експерт попередив, що мікропозики "до зарплати" можуть бути небезпечними для людей із нестабільними доходами.

За його словами, головна проблема полягає в тому, що люди часто перекривають один борг іншим, через що поступово потрапляють у фінансову залежність.

"Для багатьох людей це стає кабалою, з якої дуже важко вибратися", – зазначив він.

Експерт також радить уважно перевіряти кредитні компанії перед оформленням позики.

За його словами, на ринку є як легальні компанії, так і повністю нелегальні структури.

"Потрібно перевіряти, чи є компанія у списках НБУ та чи має ліцензію", – пояснив він.

Крім того, варто звертати увагу на відгуки клієнтів і реальні умови договору, адже привабливі пропозиції “на папері” можуть виявитися значно дорожчими на практиці.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

