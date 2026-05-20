"Гроші до зарплати" можуть стати пасткою: експерт пояснив головний ризик мікропозик

Мікропозики "до зарплати" під 0% можуть швидко перетворитися на постійний борг. Особливо якщо людина починає перекривати одну позику іншою.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.
Головне:
Експерт попередив, що мікропозики "до зарплати" можуть бути небезпечними для людей із нестабільними доходами.
За його словами, головна проблема полягає в тому, що люди часто перекривають один борг іншим, через що поступово потрапляють у фінансову залежність.
"Для багатьох людей це стає кабалою, з якої дуже важко вибратися", – зазначив він.
Експерт також радить уважно перевіряти кредитні компанії перед оформленням позики.
За його словами, на ринку є як легальні компанії, так і повністю нелегальні структури.
"Потрібно перевіряти, чи є компанія у списках НБУ та чи має ліцензію", – пояснив він.
Крім того, варто звертати увагу на відгуки клієнтів і реальні умови договору, адже привабливі пропозиції “на папері” можуть виявитися значно дорожчими на практиці.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.