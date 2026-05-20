"Деньги до зарплаты" могут стать ловушкой: эксперт объяснил главный риск микрозаймов

Главное:

Микрозаймы могут затянуть в долговую зависимость.

Кредитора нужно проверять в списках НБУ.

Нелегальные компании часто скрывают реальные условия.

Просрочки платежей вредят кредитной истории.

Эксперт предупредил, что микрозаймы "до зарплаты" могут быть опасными для людей с нестабильными доходами.

По его словам, главная проблема заключается в том, что люди часто перекрывают один долг другим, из-за чего постепенно попадают в финансовую зависимость.

"Для многих людей это становится кабалой, из которой очень трудно выбраться", - отметил он.

Эксперт также советует внимательно проверять кредитные компании перед оформлением займа.

По его словам, на рынке есть как легальные компании, так и полностью нелегальные структуры.

"Нужно проверять, есть ли компания в списках НБУ и имеет ли лицензию", - пояснил он.

Кроме того, стоит обращать внимание на отзывы клиентов и реальные условия договора, ведь заманчивые предложения "на бумаге" могут оказаться значительно дороже на практике.