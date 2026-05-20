"Деньги до зарплаты" могут стать ловушкой: эксперт объяснил главный риск микрозаймов

Микрозаймы "до зарплаты" под 0% могут быстро превратиться в постоянный долг. Особенно если человек начинает перекрывать один заем другим.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
Главное:
Эксперт предупредил, что микрозаймы "до зарплаты" могут быть опасными для людей с нестабильными доходами.
По его словам, главная проблема заключается в том, что люди часто перекрывают один долг другим, из-за чего постепенно попадают в финансовую зависимость.
"Для многих людей это становится кабалой, из которой очень трудно выбраться", - отметил он.
Эксперт также советует внимательно проверять кредитные компании перед оформлением займа.
По его словам, на рынке есть как легальные компании, так и полностью нелегальные структуры.
"Нужно проверять, есть ли компания в списках НБУ и имеет ли лицензию", - пояснил он.
Кроме того, стоит обращать внимание на отзывы клиентов и реальные условия договора, ведь заманчивые предложения "на бумаге" могут оказаться значительно дороже на практике.
