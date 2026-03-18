Львів дає ветеранам до 400 тисяч на адаптацію житла: як подати заявку, щоб отримати гроші

13:12 18.03.2026 Ср
6 хв
Збирати необхідні документи можна вже зараз
aimg Ірина Костенко
Ветеранам з інвалідністю у Львові пропонують важливу допомогу (фото ілюстративне: Getty Images)

У Львові стартувала важлива програма підтримки ветеранів з інвалідністю. Йдеться про компенсацію до 400 тисяч гривень на облаштування житла - будинку чи квартири.

Докладніше про умови такої ініціативи, алгоритм дій для участі в ній та необхідні для подання заявки документи, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Гроші на житло: як ветеранам з інвалідністю отримати виплату і які документи треба подати

Головне:

  • Фінансова підтримка: отримати компенсацію до 400 тисяч гривень на облаштування житла можуть ветерани з інвалідністю I та II груп.
  • Призначення виплат: гроші виділяють для пристосування житла під індивідуальні потреби - на оплату робіт, послуг або будівельних матеріалів.
  • Співфінансування: програма працює на основі співфінансування міста та Червоного Хреста.
  • Важлива умова: подати заявку та пакет необхідних документів потрібно до початку проведення будь-яких робіт.

Чим важлива запроваджена у Львові ініціатива

Про запровадження у Львові компенсацій для ветеранів з інвалідністю повідомив у своєму Facebook міський голова Андрій Садовий. Адже "часом дуже прості речі", за його словами, "вирішують дуже складні проблеми".

"Львів і Червоний Хрест компенсуватимуть до 400 тисяч гривень на облаштування житла для ветеранів з інвалідністю I та II груп. Таке рішення ухвалили на виконкомі", - поділився посадовець.

Він пояснив, що йдеться про базові речі:

  • пандуси;
  • ширші двері;
  • зручний санвузол тощо.

"Про те, що дозволяє людині самостійно пересуватись, жити без постійної допомоги і повернути собі відчуття контролю... Це не про ремонт, а про гідність", - наголосив мер міста.

Львів дає ветеранам до 400 тисяч на адаптацію житла: як подати заявку, щоб отримати грошіПублікація Садового від 17 березня 2026 року (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)

Хто саме може отримати гроші на облаштування житла

Більш детально про схвалене владою рішення розповіли у прес-службі Львівської міської ради.

Українцям повідомили, що на засіданні виконавчого комітету ЛМР 17 березня було затверджено Порядок надання часткової компенсації витрат на пристосування житлових приміщень на умовах співфінансування:

  • людям з інвалідністю внаслідок війни I групи;
  • людям з інвалідністю внаслідок війни II групи.

"Таку послугу можуть отримати також іноземці чи особи без громадянства, які є ветеранами та мають інвалідність", - пояснили у ЛМР.

Зазначається, що схвалений документ визначає механізм отримання компенсації для ветеранів, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи захворювання:

  • під час участі в бойових діях;
  • під час заходів із захисту України.

Йдеться про мешканців Львівської міської територіальної громади, які самостійно оплатили - за попередньо погодженим кошторисом - роботи, послуги або будівельні матеріали для пристосування житла відповідно до індивідуальних потреб (для полегшення пересування та побуту).

Уточнюється, що "сьогодні в Львівській міській територіальній громаді проживають 786 людей з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ групи".

Як буде визначатись розмір компенсації

У ЛМР повідомили, що розмір компенсації (згідно із затвердженим Порядком) визначатимуть з урахуванням фактично понесених витрат.

Однак він не перевищуватиме 400 тисяч гривень.

При цьому витрати на банківські послуги до суми відшкодування не включатимуть.

Зазначається, що така компенсація надаватиметься на умовах співфінансування:

  • 50% - з бюджету Львівської міської територіальної громади;
  • 50% - за рахунок благодійної допомоги Товариства Червоного Хреста України (в рамках реалізації Меморандуму про співпрацю, підписаним між ЛМР та організацією 8 січня 2026 року).

Громадянам пояснили також, що отримати компенсацію можна одноразово - за виконані роботи або надані послуги з пристосування житлового приміщення (будинку чи квартири), розташованого на території громади за місцем проживання або перебування ветерана.

"Також можна включати вартість будівельних матеріалів", - додали в ЛМР.

Що треба зробити, щоб отримати компенсацію

Для того, щоб отримати компенсацію в межах цієї ініціативи, ветерани або їхні уповноважені представники повинні спершу звернутися:

  • або до відділу соціального захисту;
  • або до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу) Львова.

Це потрібно зробити для визначення потреб у роботах з пристовування житла до індивідуальних потреб людини - ще до початку виконання робіт.

"Відповідну заяву подають на ім'я управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики", - зауважили в ЛМР.

Керівниця управління соціального захисту Тетяна Колесник зауважила, що запроваджена можливість - "ще один крок міста до підтримки ветеранів та створення доступного і безбар'єрного середовища у Львівській громаді".

"Дуже важливо, що ця програма нарешті запрацювала і переходить з рівня рішень у реальну допомогу людям. Ми вже маємо перші звернення від ветеранів, які потребують адаптації житла під свої щоденні потреби", - поділилась вона.

Колесник додала, що для багатьох це - не про комфорт, а "про можливість самостійно жити, пересуватись, повернути контроль над своїм побутом".

Які документи необхідно додати до заяви

Згідно з інформацією ЛМР, до заяви (за формою згідно з додатком 1 до схваленого Порядку) додаються перш за все документи, які підтверджують особу:

  • для громадян України - копії паспорта громадянина України / паспорта громадянина України для виїзду за кордон / тимчасового посвідчення громадянина України / е-паспорта громадянина України / е-паспорта громадянина України для виїзду за кордон / е-документа, посвідчення про взяття на облік бездомної особи;
  • для іноземців та осіб без громадянства - копії довідки про звернення за захистом в Україні / посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту / посвідчення біженця / паспортного документа іноземця та посвідки на тимчасове проживання або посвідки на постійне проживання.

Необхідно підготувати і копію реєстраційного номера облікової картки платника податків - РНОКПП (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від його прийняття, повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

Також для подання заяви знадобляться:

  • копія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни / електронне посвідчення / витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни;
  • копії довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (за формою, визначеною МОЗ) або витягу з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО);
  • копія рекомендацій, які є частиною індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності);
  • копія висновку про необхідність забезпечення особи з обмеженнями повсякденного функціонування допоміжними засобами реабілітації - технічними та іншими засобами реабілітації (за наявності);
  • копія індивідуального реабілітаційного плану (за наявності);
  • копія індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності);
  • копія документа, що підтверджує право власності на житлове приміщення та технічний паспорт;
  • згода (у довільній формі) власника або співвласника (якщо житлове приміщення не перебуває у власності ветерана або у разі, якщо ветеран не є одноосібним власником);
  • інформація про задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) ветерана, яке підтверджується відомостями, що містяться у Реєстрі ЛМТГ (додається відділом соцзахисту чи ЦНАПом Львова та його територіальними підрозділами самостійно - за наявності цієї інформації у Реєстрі);
  • реквізити банківського рахунку (за стандартом IBAN).

Наголошується, що під час подання копій документів ветеранам потрібно надати їх оригінали - для огляду та засвідчення копій працівником відділу соціального захисту або адміністратором ЦНАПу.

"Якщо виникають питання щодо оформлення документів - звертайтеся за номером 1620", - підсумували у ЛМР.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яку державну підтримку можуть отримати УБД у березні.

Крім того, ми пояснювали, як військовим отримати безкоштовне житло від держави і що для цього потрібно.

Читайте також, як ветеранам отримати до 500 тисяч гривень на адаптацію житла у Києві.

Більше по темі:
Львів Красный Крест Житло Грошові перекази Ветеран Поради Квартири Документи Військовий Ветерани
Новини
Зеленський заявив про "погане передчуття" щодо мирних переговорів по Україні
Зеленський заявив про "погане передчуття" щодо мирних переговорів по Україні
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО