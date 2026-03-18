Деньги из-за границы: влияет ли помощь от родственников на соцвыплаты малообеспеченным семьям

В Украине государственная помощь малообеспеченным семьям назначается с учетом совокупного дохода всех членов домохозяйства. При этом учитывают деньги, которые семья получила через перевод денег из-за границы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда в Telegram .

В соответствии с пунктом 4 указанного Порядка, при определении права на помощь учитываются все источники поступлений. В частности, денежные переводы, полученные из-за границы , также включаются в среднемесячный совокупный доход семьи.

