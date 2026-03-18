Деньги из-за границы: влияет ли помощь от родственников на соцвыплаты малообеспеченным семьям
В Украине государственная помощь малообеспеченным семьям назначается с учетом совокупного дохода всех членов домохозяйства. При этом учитывают деньги, которые семья получила через перевод денег из-за границы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда в Telegram.
Главное:
- Принцип расчета: Размер помощи - это разница между прожиточным минимумом семьи и ее среднемесячным доходом за последние 6 месяцев.
- Формула дохода: Совокупный доход всех членов семьи делится на количество лиц в домохозяйстве.
- Зарубежные переводы: Денежные средства, полученные из-за рубежа, обязательно учитываются как часть совокупного дохода семьи.
- Законодательная база: Порядок исчисления регулируется постановлением Кабинета Министров № 632 от 22 июля 2020 года.
Как определяется размер пособия
Сумма выплаты для малообеспеченной семьи рассчитывается как разница между двумя показателями:
- Установленным прожиточным минимумом для всей семьи.
- Среднемесячным совокупным доходом семьи за последние 6 месяцев, предшествовавших обращению.
Механизм расчета дохода
Согласно действующим правилам, среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи вычисляется по следующей формуле:
Среднемесячный совокупный доход всех членов семьи делится на количество лиц в составе домохозяйства.
Порядок исчисления совокупного дохода для всех видов государственной социальной помощи утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 № 632.
Деньги из-за границы учитываются
В соответствии с пунктом 4 указанного Порядка, при определении права на помощь учитываются все источники поступлений. В частности, денежные переводы, полученные из-за границы, также включаются в среднемесячный совокупный доход семьи.
