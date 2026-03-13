Гроші на рахунках є, а надбавок немає: Рада перевірить громади через виплати вчителям
Комітет ВР з питань освіти проведе перевірку громад, які скоротили доплати педагогам, попри наявність коштів. У деяких регіонах залишки освітньої субвенції перевищують мільйон гривень.
Про це пише РБК-Україна із посилання на заяву очільника Комітету Сергія Бабака у Telegram.
Головне:
- Перевірка: Громади з залишками понад 1 млн грн, які "зрізали" зарплати, будуть під особливим контролем.
- Максимальна доплата: Становить 30%, але її отримує лише кожен восьмий педагог.
- Перспектива: Комітет вимагає використовувати освітню субвенцію за призначенням, а не накопичувати її.
Економія на вчителях: що показав моніторинг
За даними голови профільного комітету Сергія Бабака, у січні 603 громади (41%) пішли на зниження надбавок за престижність праці. При цьому аналіз виявив парадокс: 120 із цих громад мають на рахунках значні невикористані залишки.
"Цих коштів достатньо, щоб громади могли виплачувати надбавки, тому економити їх не потрібно", - наголосив Бабак.
Статистика виплат у цифрах
Ситуація з підтримкою педагогів по країні вкрай нерівномірна. Лише невелика частина громад забезпечує максимальні виплати.
Як розподілилися надбавки за престижність:
- 30% (максимум): виплачують лише 187 громад (12,7%);
- 20-25%: забезпечують 495 громад (33,7%);
- 10-20%: встановили 507 громад (34,5%);
- менше 10%: 92 громади (6,3%);
- 5% (мінімум): 102 громади (6,9%).
Ще 6 громад взагалі не виплачували надбавки, що здебільшого пояснюється призупиненням навчання або критичним станом бюджету.
Пошук винних та наступні кроки
Водночас є і позитивна динаміка: 578 громад (39%) змогли збільшити розмір доплат порівняно з листопадом минулого року.
Комітет планує не лише перевірити "ощадливі" громади, а й звернутися до Уряду. Депутати хочуть з'ясувати методологію, за якою розраховувалися відсотки надбавок, та перевірити джерела даних, що лягли в основу цих рішень.
Читайте також про те, що у 2026-му зарплати вчителів в Україні зросли. Другий етап підвищення мають запустити 1 вересня цього року. Окрім цього, зберігаються: доплата 4 000 гривень - для вчителів прифронтових громад та 2 000 гривень - для вчителів по всій країні.
Раніше ми писали про те, що раніше уряд запустив нову програму підтримки українських педагогів "Гроші ходять за вчителем". Вона надає можливість кожному педагогу отримати 1500 гривень на віртуальний рахунок для професійного розвитку.