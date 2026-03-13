Деньги на счетах есть, а надбавок нет: Рада проверит громады из-за выплат учителям

Комитет ВР по вопросам образования проведет проверку громад, которые сократили доплаты педагогам, несмотря на наличие средств. В некоторых регионах остатки образовательной субвенции превышают миллион гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Комитета Сергея Бабака в Telegram .

Главное: Проверка: Громады с остатками более 1 млн грн, которые "срезали" зарплаты, будут под особым контролем.

Громады с остатками более 1 млн грн, которые "срезали" зарплаты, будут под особым контролем. Максимальная доплата: Составляет 30%, но ее получает лишь каждый восьмой педагог.

Составляет 30%, но ее получает лишь каждый восьмой педагог. Перспектива: Комитет требует использовать образовательную субвенцию по назначению, а не накапливать ее.

Экономия на учителях: что показал мониторинг

По данным главы профильного комитета Сергея Бабака, в январе 603 громады (41%) пошли на снижение надбавок за престижность труда. При этом анализ выявил парадокс: 120 из этих громад имеют на счетах значительные неиспользованные остатки.

"Этих средств достаточно, чтобы громады могли выплачивать надбавки, поэтому экономить их не нужно", - подчеркнул Бабак.

Статистика выплат в цифрах

Ситуация с поддержкой педагогов по стране крайне неравномерна. Лишь небольшая часть громад обеспечивает максимальные выплаты.

Как распределились надбавки за престижность:

30% (максимум): выплачивают лишь 187 громад (12,7%);

выплачивают лишь 187 громад (12,7%); 20-25%: обеспечивают 495 громад (33,7%);

обеспечивают 495 громад (33,7%); 10-20%: установили 507 громад (34,5%);

установили 507 громад (34,5%); менее 10%: 92 громады (6,3%);

92 громады (6,3%); 5% (минимум): 102 громады (6,9%).

Еще 6 громад вообще не выплачивали надбавки, что в основном объясняется приостановлением обучения или критическим состоянием бюджета.

Поиск виновных и следующие шаги

В то же время есть и положительная динамика: 578 громад (39%) смогли увеличить размер доплат по сравнению с ноябрем прошлого года.

Комитет планирует не только проверить "экономные" громады, но и обратиться к Правительству. Депутаты хотят выяснить методологию, по которой рассчитывались проценты надбавок, и проверить источники данных, которые легли в основу этих решений.