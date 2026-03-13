Деньги на счетах есть, а надбавок нет: Рада проверит громады из-за выплат учителям
Комитет ВР по вопросам образования проведет проверку громад, которые сократили доплаты педагогам, несмотря на наличие средств. В некоторых регионах остатки образовательной субвенции превышают миллион гривен.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Комитета Сергея Бабака в Telegram.
Читайте также: НСЗУ остановила выплаты части больниц, а руководителям грозят увольнения: в чем причина
Главное:
- Проверка: Громады с остатками более 1 млн грн, которые "срезали" зарплаты, будут под особым контролем.
- Максимальная доплата: Составляет 30%, но ее получает лишь каждый восьмой педагог.
- Перспектива: Комитет требует использовать образовательную субвенцию по назначению, а не накапливать ее.
Экономия на учителях: что показал мониторинг
По данным главы профильного комитета Сергея Бабака, в январе 603 громады (41%) пошли на снижение надбавок за престижность труда. При этом анализ выявил парадокс: 120 из этих громад имеют на счетах значительные неиспользованные остатки.
"Этих средств достаточно, чтобы громады могли выплачивать надбавки, поэтому экономить их не нужно", - подчеркнул Бабак.
Статистика выплат в цифрах
Ситуация с поддержкой педагогов по стране крайне неравномерна. Лишь небольшая часть громад обеспечивает максимальные выплаты.
Как распределились надбавки за престижность:
- 30% (максимум): выплачивают лишь 187 громад (12,7%);
- 20-25%: обеспечивают 495 громад (33,7%);
- 10-20%: установили 507 громад (34,5%);
- менее 10%: 92 громады (6,3%);
- 5% (минимум): 102 громады (6,9%).
Еще 6 громад вообще не выплачивали надбавки, что в основном объясняется приостановлением обучения или критическим состоянием бюджета.
Поиск виновных и следующие шаги
В то же время есть и положительная динамика: 578 громад (39%) смогли увеличить размер доплат по сравнению с ноябрем прошлого года.
Комитет планирует не только проверить "экономные" громады, но и обратиться к Правительству. Депутаты хотят выяснить методологию, по которой рассчитывались проценты надбавок, и проверить источники данных, которые легли в основу этих решений.
Читайте также о том, что в 2026-м зарплаты учителей в Украине выросли. Второй этап повышения должны запустить 1 сентября этого года. Кроме этого, сохраняются: доплата 4 000 гривен - для учителей прифронтовых громад и 2 000 гривен - для учителей по всей стране.
Ранее мы писали о том, что ранее правительство запустило новую программу поддержки украинских педагогов "Деньги ходят за учителем". Она предоставляет возможность каждому педагогу получить 1500 гривен на виртуальный счет для профессионального развития.