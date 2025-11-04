За гроші переправляв чоловіків до Європи: на Закарпатті викрили підполковника Міноборони

Як повідомляється, за процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону викрито заступника начальника одного з військових представництв Міністерства оборони України, який організував незаконне переправлення чоловіків призовного віку за межі України.

За даними слідства, військовослужбовець обіцяв чоловікам організувати доїзд до державного кордону із подальшим переходом через гірсько-лісисту місцевість Рахівського району до Румунії.

Для безперешкодного пересування через блокпости він мав використовувати службовий автомобіль. Вартість переправлення за кордон - 7,5 тисяч євро з особи.

Під час отримання чергової частини коштів підполковника Міноборони затримали.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України та за клопотання прокурорів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення понад 908 тисяч гривень застави.