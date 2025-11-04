За деньги переправлял мужчин в Европу: на Закарпатье разоблачили подполковника Минобороны

Как сообщается, под процессуальным руководством Закарпатской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона разоблачен заместитель начальника одного из военных представительств Министерства обороны Украины, который организовал незаконную переправку мужчин призывного возраста за пределы Украины.

По данным следствия, военнослужащий обещал мужчинам организовать доезд до государственной границы с последующим переходом через горно-лесистую местность Раховского района в Румынию.

Для беспрепятственного передвижения через блокпосты он должен был использовать служебный автомобиль. Стоимость переправки за границу - 7,5 тысяч евро с человека.

Во время получения очередной части средств подполковника Минобороны задержали.

Военнослужащему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины и по ходатайству прокуроров избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения более 908 тысяч гривен залога.