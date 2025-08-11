Поліція провела масштабні обшуки через ухиляння від служби: вручили майже 30 підозр

Правоохоронці провели понад 60 обшуків у справах щодо ухиляння від служби в армії. Підозри отримали майже 30 осіб, серед них і військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

Поліція, ДБР та працівники внутрішньої безпеки ЗСУ провели третій етап операції "Опікун", щоб виявити осіб, які ухиляються від мобілізації та служби в армії.





Так, в одному з випадків військовий подав до ТЦК документи, що його мати й дружина мають ІІ групу інвалідності. Під час перевірки з’ясувалося, що жодна з жінок не зверталася до медичних закладів і медичної допомоги не отримувала.

В іншому справі військовозобов'язаний надав довідку про непридатність до служби через стан здоров’я. Насправді лікарі рекомендували йому лише короткочасну відпустку тривалістю до 30 днів.

Як повідомляє поліція, ще один військовий покалічив сам себе, намагаючись таким чином уникнути мобілізації.

Правоохоронці виявили численні факти використання підробленої медичної документації. У деяких фігурантів узагалі відсутні дані про звернення до лікарів. Загалом майже 30 військовослужбовців та цивільних отримали підозри.

Кримінальні провадження розслідуються за кількома статтями ККУ:

ч. 4 ст. 409 (ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом),

ст. 336 (ухилення від призову під час мобілізації),

ст. 358 (підроблення документів та їх використання),

ч. 3 ст. 190 (шахрайство).

Фото: поліція вручила підозри майже 30 військовозобов'язаним (npu.gov.ua)