ru ua
Пн, 10 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Гривна под давлением. НБУ в начале года потратил на поддержку курса 100 млн долларов

Новина українською →
Украина, Понедельник 10 января 2022 11:00
Гривна под давлением. НБУ в начале года потратил на поддержку курса 100 млн долларов Фото: НБУ начал год с продажи валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 4-6 января 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 100 млн долларов. При этом НБУ не покупал валюту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк возобновил продажу валюты для поддержки курса гривны.

Тем не менее, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за семь месяцев. НБУ на 10 января 2022 года установил официальный курс на уровне 27,49 гривен за доллар.

При этом за 2021 год НБУ купил на межбанке 3 690,70 млн долларов и продал 1 275,70 млн долларов. Сальдо интервенций составило 2 415,00 млн долларов, что в 2,3 раза больше, чем в 2020 году (1 038,00 млн долларов).

Население за 2021 год продало валюты на 26 208,0 млн долларов и купило на 24 614,0 млн долларов. Чистая продажа составила 1 594,1 млн долларов.

В то же время официальный курс доллара к гривне ежедневно устанавливаемый НБУ, за 2021 год упал на 3,5% до 27,2782 гривен (по сравнению с 28,2746 на 31 декабря 2020 года). Среднегодовое значение составило 27,2862 грн/доллар.

По данным НБУ, международные резервы Украины выросли за 2021 год на 1 808,03 млн долларов (на 6,2%) до 30 940,92 млн долларов.

Напомним, в НБУ неоднократно заявляли, что НБУ не прогнозирует и не таргетирует валютный курс, поскольку в Украине действует плавающее курсообразование и курс может колебаться в обе стороны. Центробанк выходит на межбанк для сглаживания чрезмерных колебаний.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Национальный банк Украины
NEWS
Почти 2 тысячи случаев COVID и 86 смертей за сутки, - статистика Минздрава
Почти 2 тысячи случаев COVID и 86 смертей за сутки, - статистика Минздрава
DAILY
Громады, уезды и префекты. Что Рада может изменить в Конституции в этом году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Громады, уезды и префекты. Что Рада может изменить в Конституции в этом году