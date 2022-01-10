Гривна под давлением. НБУ в начале года потратил на поддержку курса 100 млн долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 4-6 января 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 100 млн долларов. При этом НБУ не покупал валюту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Таким образом, центробанк возобновил продажу валюты для поддержки курса гривны.

Тем не менее, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за семь месяцев. НБУ на 10 января 2022 года установил официальный курс на уровне 27,49 гривен за доллар.

При этом за 2021 год НБУ купил на межбанке 3 690,70 млн долларов и продал 1 275,70 млн долларов. Сальдо интервенций составило 2 415,00 млн долларов, что в 2,3 раза больше, чем в 2020 году (1 038,00 млн долларов).

Население за 2021 год продало валюты на 26 208,0 млн долларов и купило на 24 614,0 млн долларов. Чистая продажа составила 1 594,1 млн долларов.

В то же время официальный курс доллара к гривне ежедневно устанавливаемый НБУ, за 2021 год упал на 3,5% до 27,2782 гривен (по сравнению с 28,2746 на 31 декабря 2020 года). Среднегодовое значение составило 27,2862 грн/доллар.

По данным НБУ, международные резервы Украины выросли за 2021 год на 1 808,03 млн долларов (на 6,2%) до 30 940,92 млн долларов.