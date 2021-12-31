НБУ за год пополнил резервы на 2,4 млрд долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 28-31 декабря 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 5,00 млн долларов и продал 4 млн долларов. Положительное сальдо составило 1 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Всего за 2021 год НБУ купил на межбанке 3 690,70 млн долларов и продал 1 275,70 млн долларов. Сальдо интервенций составило 2 415,00 млн долларов, что в 2,3 раза больше, чем в 2020 году (1 038,00 млн долларов).

Таким образом, центробанк сократил покупку валюты до минимума в связи со стабилизацией на валютном рынке.

В то же время официальный курс доллара к гривне ежедневно устанавливаемый НБУ, за 2021 год упал на 3,5% до 27,2782 гривен (по сравнению с 28,2746 на 31 декабря 2020 года). Среднегодовое значение составило 27,2862 грн/доллар.

Напомним, в НБУ неоднократно заявляли, что НБУ не прогнозирует и не таргетирует валютный курс, поскольку в Украине действует плавающее курсообразование и курс может колебаться в обе стороны. Центробанк выходит на межбанк для сглаживания чрезмерных колебаний.