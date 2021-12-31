ru ua
Пт, 31 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

НБУ за год пополнил резервы на 2,4 млрд долларов

Новина українською →
Украина, Пятница 31 декабря 2021 17:05
НБУ за год пополнил резервы на 2,4 млрд долларов Фото: НБУ за год пополнил резервы на 2,4 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 28-31 декабря 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 5,00 млн долларов и продал 4 млн долларов. Положительное сальдо составило 1 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк сократил покупку валюты до минимума в связи со стабилизацией на валютном рынке.

Всего за 2021 год НБУ купил на межбанке 3 690,70 млн долларов и продал 1 275,70 млн долларов. Сальдо интервенций составило 2 415,00 млн долларов, что в 2,3 раза больше, чем в 2020 году (1 038,00 млн долларов).

В то же время официальный курс доллара к гривне ежедневно устанавливаемый НБУ, за 2021 год упал на 3,5% до 27,2782 гривен (по сравнению с 28,2746 на 31 декабря 2020 года). Среднегодовое значение составило 27,2862 грн/доллар.

Напомним, в НБУ неоднократно заявляли, что НБУ не прогнозирует и не таргетирует валютный курс, поскольку в Украине действует плавающее курсообразование и курс может колебаться в обе стороны. Центробанк выходит на межбанк для сглаживания чрезмерных колебаний.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
Онлайн, без штрафов и добровольно. Правила воинского учета для женщин планируют изменить
Онлайн, без штрафов и добровольно. Правила воинского учета для женщин планируют изменить
DAILY
Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Время ультиматумов. Чего ждать Украине в новом году