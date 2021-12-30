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Курс доллара к гривне за 2021 год упал на 3,5%

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Украина, Четверг 30 декабря 2021 16:15
Курс доллара к гривне за 2021 год упал на 3,5% Фото: доллар за год подешевел на гривну (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 декабря - 4 января 2022 года установил официальный курс на уровне 27,27 гривен за доллар. Курс вырос на 7 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 31 декабря - 4 января 2022 года установлен на таком уровне: 27,2782 гривен за 1 доллар (+0,0705 грн). При этом курс доллара на 30 декабря составляет: 27,2077 гривен за 1 доллар.

Курс доллара к гривне за 2021 год упал на 3,5%

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, в период с 31 декабря 2021 года до 4 января 2022 года включительно действует официальный курс гривны к иностранным валютам рассчитанный Национальным банком Украины 30 декабря 2021 года.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне, ежедневно устанавливаемый НБУ, за 2021 год упал на 3,5% (по сравнению с 28,2746 на 31 декабря 2020 года). Среднегодовое значение составило 27,2862 грн/доллар.

Курс доллара к гривне за 2021 год упал на 3,5%

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 30 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,24 гривен за доллар, курс в покупке до 27,22 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 30,81 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели не ожидается заметного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 грн.

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