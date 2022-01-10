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Украинцы за 2021 год продали банкам 1,6 млрд долларов

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Украина, Понедельник 10 января 2022 10:36
Украинцы за 2021 год продали банкам 1,6 млрд долларов Фото: украинцы в 2021 году продали 1,6 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Население Украины в декабре 2021 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 2 757,4 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 2 511,3 млн долларов. Чистая продажа валюты составила 246,2 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Таким образом, в декабре украинцы возобновили продажу валюты после четырехмесячного перерыва.

Украинцы за 2021 год продали банкам 1,6 млрд долларов

Всего за 2021 год население продало валюты на 26 208,0 млн долларов и купило на 24 614,0 млн долларов. Чистая продажа составила 1 594,1 млн долларов.

Украинцы за 2021 год продали банкам 1,6 млрд долларов

Отметим, согласно данным, которые учитывают безналичную валюту, за 2020 год население продало банкам валюты на 19 241,5 млн долларов и купило на 18 004,4 млн долларов. Чистая продажа составила 1 237,1 млн долларов.

Безналичные операции по покупке-продаже валюты для населения стали доступны с февраля 2019 года. НБУ с 2021 года начал учитывать в статистике данные по покупке-продаже безналичной валюты.

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