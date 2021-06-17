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Ситуация на валютном рынке в 2021 году: в НБУ назвали основные тенденции

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Украина, Четверг 17 июня 2021 15:26
Ситуация на валютном рынке в 2021 году: в НБУ назвали основные тенденции Фото: курс доллара с начала года упал на 4,5% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С начала 2021 года на валютном рынке Украины наблюдалось тенденция к укреплению курса гривны к доллару. Курс укрепился на 4,5%.

Об этом сказал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий на брифинге, который транслировался на Youtube.

"На валютном рынке в текущем году превалировали ревальвационные тенденции, с конца апреля они усилились", - сказал он.

Как отметил Гелетий, этому способствовало то, что украинские экспортеры нарастили объемы продаж, в частности, за счет роста мировых цен на продовольствие и продукцию горно-металлургического комплекса.

"Как результат, увеличилась и продажа иностранной валюты бизнесом на межбанковском рынке", - сказал он.

Кроме того, население также продавало валюты больше, чем покупало, добавил Гелетий.

"В-третьих, улучшению ситуации на валютном рынке способствовало уменьшение военного напряжения на границах", - сказал замглавы НБУ.

Кроме того, увеличился интерес нерезидентов к украинским ОВГЗ, что создает дополнительное предложение валюты. "В результате с начала года официальный обменных курс гривны к доллару укрепился на 4,5%", - сказал он.

Гелетий напомнил, что НБУ не прогнозирует и не таргетирует валютный курс, поскольку в Украине действует плавающее курсообразование и курс может колебаться в обе стороны.

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