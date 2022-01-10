Гривня під тиском. НБУ на початку року витратив на підтримку курсу 100 млн доларів

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 4-6 січня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 100 млн доларів. При цьому НБУ не купував валюту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Таким чином, центробанк відновив продаж валюти для підтримки курсу гривні.

Тим не менш, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму за сім місяців. НБУ на 10 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 27,49 гривень за долар.

При цьому за 2021 рік НБУ купив на міжбанку 3 690,70 млн доларів і продав 1 275,70 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 2 415,00 млн доларів, що у 2,3 рази більше, ніж у 2020 році (1 038,00 млн доларів).

Населення за 2021 рік продало валюти на 26 208,0 млн доларів і купило на 24 614,0 млн доларів. Чистий продаж склав 1 594,1 млн доларів.

Водночас офіційний курс долара до гривні щодня встановлюється НБУ, за 2021 рік впав на 3,5% до 27,2782 гривень (у порівнянні з 28,2746 на 31 грудня 2020 року). Середньорічне значення склало 27,2862 грн/долар.

За даними НБУ, міжнародні резерви України зросли за 2021 рік на 1 808,03 млн доларів (на 6,2%) до 30 940,92 млн доларів.