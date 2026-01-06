"Гренландія має бути частиною США": у Трампа не виключають військового захоплення острова

"Президент чітко висловився протягом місяців: Сполучені Штати мають бути нацією, до якої входить Гренландія як частина нашого спільного апарату безпеки... Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів... Ніхто не збирається воювати (зі США - ред.) у військовому відношенні через майбутнє Гренландії", - сказав він.

Коли ведучий безпосередньо запитав, чи виключено військове втручання, Міллер ухилився від відповіді і замість цього поставив під сумнів претензії Данії на арктичну територію.

"На чому засновані їхні територіальні претензії? На чому ґрунтується їхнє твердження про те, що Гренландія є колонією Данії? (США - ред.) - це сила НАТО. Для того щоб (США - ред.) могли забезпечити безпеку Арктичного регіону, захистити інтереси НАТО, очевидно, Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів, і тому це питання, яке ми будемо обговорювати як країна", - резюмував він.