"Гренландия должна быть частью США": у Трампа не исключают военный захват острова

"Президент четке высказался в течение месяцев: Соединенные Штаты должны быть нацией, в которую входит Гренландия как часть нашего общего аппарата безопасности... Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов... Никто не собирается воевать (с США - ред.) в военном отношении из-за будущего Гренландии", - сказал он.

Когда ведущий напрямую спросил, исключено ли военное вмешательство, Миллер уклонился от ответа и вместо этого поставил под сомнение претензии Дании на арктическую территорию.

"На чем основаны их территориальные претензии? На чем основано их утверждение о том, что Гренландия является колонией Дании? (США - ред.) - это сила НАТО. Для того чтобы (США - ред.) могли обеспечить безопасность Арктического региона, защитить интересы НАТО, очевидно, Гренландия должна быть частью Соединенных Штатов, и поэтому это вопрос, который мы будем обсуждать как страна", - резюмировал он.