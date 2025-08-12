ua en ru
Вт, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Грем назвав ключові дії Трампа, що пришвидшили візит Путіна на Аляску

Вівторок 12 серпня 2025 13:32
UA EN RU
Грем назвав ключові дії Трампа, що пришвидшили візит Путіна на Аляску Фото: Ліндсі Грем (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Запланований на 15 серпня візит російського диктатора Володимира Путіна на Аляску став можливим через рішучі дії президента США Дональда Трампа. Мова йде про продаж зброї Європі для України, а також запровадження нових тарифів для Індії.

Про це заявив сенатор Ліндсі Грем, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

"Я не можу уявити іншу людину на планеті, яка могла б посадити за стіл переговорів Путіна, крім Трампа. Але причина, через яку Путін їде на Аляску, у тому, що президент Трамп оголосив про продаж зброї Європі для допомоги Україні, і це стривожило Путіна", - зазначив Грем.

За його словами, президент США також ввів підвищені тарифи для Індії за купівлю російської нафти.

"Він вдарив по другому за величиною покупцю російської нафти, який підтримує військову машину Росії. Ось чому Путін їде до Аляски. Мир через силу", - додав сенатор.

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп заявив, що він Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня.

Трамп також заявив про можливість "обміну" територіями між Україною та Росією, включно з поверненням деяких земель.

У відповідь президент України Володимир Зеленський нагадав, що територіальне питання закріплене в Конституції, а Україна не віддаватиме свої землі окупантам. Президент України також наголосив, що Росія просуває ідею такого "обміну" без жодних гарантій.

Своєю чергою, після зустрічі з європейськими колегами міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що ЄС діє спільно та готується впливати на рішення Вашингтона і Москви щодо України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зустріч Трампа та Путіна
Новини
РФ завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: є жертва і поранені
РФ завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: є жертва і поранені
Аналітика
Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа
Роман Коткореспондент РБК-Україна Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа