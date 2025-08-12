Грем назвав ключові дії Трампа, що пришвидшили візит Путіна на Аляску

Запланований на 15 серпня візит російського диктатора Володимира Путіна на Аляску став можливим через рішучі дії президента США Дональда Трампа. Мова йде про продаж зброї Європі для України, а також запровадження нових тарифів для Індії.

Про це заявив сенатор Ліндсі Грем, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News .

"Я не можу уявити іншу людину на планеті, яка могла б посадити за стіл переговорів Путіна, крім Трампа. Але причина, через яку Путін їде на Аляску, у тому, що президент Трамп оголосив про продаж зброї Європі для допомоги Україні, і це стривожило Путіна", - зазначив Грем.

За його словами, президент США також ввів підвищені тарифи для Індії за купівлю російської нафти.

"Він вдарив по другому за величиною покупцю російської нафти, який підтримує військову машину Росії. Ось чому Путін їде до Аляски. Мир через силу", - додав сенатор.