"Важливо, щоб Трамп прислухався": Голова МЗС Німеччини про позицію ЄС щодо України
Після зустрічі з європейськими колегами міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що ЄС діє спільно та готується впливати на рішення Вашингтона і Москви щодо України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За словами Вадефуля, у середу відбудеться серія онлайн-зустрічей за ініціативою канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.
В участі братимуть лідери Франції, Великої Британії, Італії, Польщі, Фінляндії, а також генеральний секретарь НАТО, високопосадовці ЄС, президенти США Дональд Трамп і України Володимир Зеленський.
"Важливо , щоб Трамп прислухався до голосу Європи , і добре, що Німеччина дає про себе знати", - наголосив Вадефуль.
Він додав, що спільна позиція європейських країн дає їм вагу на світовій арені.
Міністр підкреслив, що європейці наполягають на припиненні вогню перед початком будь-яких переговорів щодо майбутнього України.
П'ятничний саміт він назвав "початком" обговорення умов для мирних переговорів.
"Сам факт того, що Україна зараз готова обговорювати статус-кво, вже є поступкою, оскільки Росія окупує українську територію, порушуючи міжнародне право" - пояснив Вадефуль.
Він також наголосив, що рішення про долю України має приймати виключно Київ.
Вадефуль визнав можливість поступок з боку України у майбутній мирній угоді, проте підкреслив, що наразі йдеться про створення "справедливих умов для переговорів".
На його думку, майбутнє України тісно пов’язане з європейською безпекою, тому лідери ЄС не залишаться осторонь, поки вирішення цього питання відбувається без них.
Зустріч Трампа та Путіна
Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп заявив, що він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня.
Трамп також заявив про можливість "обміну" територіями між Україною та Росією, включно з поверненням деяких земель.
У відповідь президент України Володимир Зеленський нагадав, що територіальне питання закріплене в Конституції, а Україна не віддаватиме свої землі окупантам. Президент України також наголосив, що Росія просуває ідею такого "обміну" без жодних гарантій.