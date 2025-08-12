Грэм назвал ключевые действия Трампа, ускорившие визит Путина на Аляску

Запланированный на 15 августа визит российского диктатора Владимира Путина на Аляску стал возможным из-за решительных действий президента США Дональда Трампа. Речь идет о продаже оружия Европе для Украины, а также введении новых тарифов для Индии.

Об этом заявил сенатор Линдси Грэм, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News .

"Я не могу представить другого человека на планете, который мог бы посадить за стол переговоров Путина, кроме Трампа. Но причина, по которой Путин едет на Аляску, в том, что президент Трамп объявил о продаже оружия Европе для помощи Украине, и это встревожило Путина", - отметил Грэм.

По его словам, президент США также ввел повышенные тарифы для Индии за покупку российской нефти.

"Он ударил по второму по величине покупателю российской нефти, который поддерживает военную машину России. Вот почему Путин едет в Аляску. Мир через силу", - добавил сенатор.