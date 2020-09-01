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Гражданской войны в Беларуси не будет, - Лукашенко

Барановичи, Вторник 01 сентября 2020 13:09
Гражданской войны в Беларуси не будет, - Лукашенко
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране не будет гражданской войны. По его словам, такой вариант возможен, если люди начнут ломать друг друга "через колено".

Об этом заявил Лукашенко во время визита в Барановичи, передает БелТА.

Он отметил, что белорусам никто не даст больше, чем они могут заработать сами.

"Если мы начнем друг друга ломать через колено, знаете, что получится. Будет минимум гражданская война. Но не переживайте, этого не будет", - сказал Лукашенко.

Ранее РБК-Украина писало, что Лукашенко пообещал сохранить "общее отечество" с российским президентом Владимиром Путиным.

Отметим, сегодня в Беларуси проходит 24-й день протестов, к общенациональной забастовке присоединились студенты минских университетов.

При этом силовики начали разгон студентов в центре Минска, нескольких демонстрантов задержали.

Также сообщалось, что страны Балтии внесли 30 белорусских чиновников в санкционный список, при этом Лукашенко заявил, что санкции были введены после того, как получили соответствующую команду.

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