Дали команду "фас": Лукашенко отреагировал на санкции стран Балтии

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Беларусь будет принимать экономические решения в ответ на санкции стран Балтии. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что им дали команду "фас".

Об этом он заявил сегодня журналистам в Барановичах, передает "БелТА".

Лукашенко говорит, что другие страны понимают, что с Беларусью не стоит задираться, ведь она может закрыть границы под Брестом и Гродно, и немецкие грузы не смогут попасть на Восток.

"Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю", - сказал Лукашенко.

Напомним, 31 августа страны Балтии ввели санкции в отношении 30 чиновников из Беларуси, среди которых Александр Лукашенко, им всем запрещен въезд в Латвию, Литву и Эстонию.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел Литвы включило в санкционный список Лукашенко и еще 117 человек.

Отметим, правительство Литвы планирует расширить список санкций против Беларуси.