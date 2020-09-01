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Ситуация в Беларуси: студенты выходят на протест, начались задержания

Минск, Вторник 01 сентября 2020 11:46
Ситуация в Беларуси: студенты выходят на протест, начались задержания
Фото: протест студентов в Минске (news.tut.by)
Автор: Анастасия Рокитна

В Минске колонна студентов движется по проспекту Независимости в сторону площади Якуба Коласа. В то же время в центре города начали какой-то срочный ремонт.

Об этом сообщает TUT.BY.

Протестуют студенты Белорусского национального технического университета и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Милиция просит их разойтись.

Ситуация в Беларуси: студенты выходят на протест, начались задержанияФото: протест студентов в Минске (news.tut.by)

К протестам присоединился Минский государственный лингвистический университет. Проезжающие машины сигналят в знак поддержки.

Тем временем, МГЛУ оцепили силовики - туда направляется колонна студентов.

Ситуация в Беларуси: студенты выходят на протест, начались задержанияФото: протест студентов (Студэнцкая ініцыятыўная група)

К МГЛУ приехали сотрудники ОМОНа, которые пытались разогнать студентов и перекрыли дорогу. Утверждается, что задержан студент Белорусского государственного экономического университета.

Также издание "Радио Свобода" сообщило, что ОМОН задержал несколько студентов, которые вышли на акцию протеста.

Ситуация в Беларуси: студенты выходят на протест, начались задержания

Ранее сообщалось, что в Беларуси студенты присоединятся к общенациональной забастовке.

Как известно, Лукашенко пригрозил студентам службой в армии за участие в протестах.

Напомним, ранее США призвали освободить задержанных участников протестов в Беларуси.

Кроме того, ЕС готов выступить посредником для разрешения политического кризиса в Беларуси.

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