Лукашенко пообещал сохранить "общее отечество" с Путиным

Фото: Александр Лукашенко (flickr com statephotos)

Президент Беларуси Александр Лукашенко обещает сохранить "общее отечество" с российским президентом Владимиром Путиным. Он также заявил, что на сегодня народы обеих стран снова стали братскими.

Об этом он заявил в ходе посещения Барановичского профессионально-технического колледжа сферы обслуживания, передает БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что в обращении перед выборами указывал на то, что белорусский и русский народы стали партнерами, а не братьями. По его словам, в Кремле услышали Минск и стороны на сегодня снова стали братьями.

"Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок", - завил он.

Он подчеркнул, что вместе с российским президентом Владимиром Путиным уже сделал выводы.

"И чтобы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее отечество. Наше общее отечество, где живут два народа от одного корня. Это отечество от Бреста до Владивостока", - добавил Лукашенко.

Напомним, сегодня на протесты в Беларуси начали выходить студенты, уже известно о задержаниях и разгоне акции в Минске.

Отметим, ранее Лукашенко отреагировал на санкции стран Балтии, заявив, что западные страны "дали им команду "фас".