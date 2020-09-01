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Громадянської війни в Білорусі не буде, - Лукашенко

Барановичі, Вівторок 01 вересня 2020 13:09
Громадянської війни в Білорусі не буде, - Лукашенко
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні не буде громадянської війни. За його словами, такий варіант можливий, якщо люди почнуть ламати один одного "через коліно".

Про це заявив Лукашенко під час візиту в Барановичі, передає БелТА.

Він зазначив, що білорусам ніхто не дасть більше, ніж вони можуть заробити самі.

"Якщо ми почнемо один одного ламати через коліно, знаєте, що вийде. Буде мінімум громадянська війна. Але не переживайте, цього не буде", - сказав Лукашенко.

Раніше РБК-Україна писало, що Лукашенко пообіцяв зберегти "спільну вітчизну" з російським президентом Володимиром Путіним.

Відзначимо, сьогодні в Білорусі проходить 24-й день протестів, до загальнонаціонального страйку приєдналися студенти мінських університетів.

При цьому силовики почали розгін студентів в центрі Мінська, кількох демонстрантів затримали.

Також повідомлялося, що країни Балтії внесли 30 білоруських чиновників в санкційний список, при цьому Лукашенко заявив, що санкції були введені після того, як отримали відповідну команду.

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