Гранти на розвиток до 250 тисяч отримають пів сотні коледжів України: список переможців

Про які гранти для українських коледжів йдеться
У МОН розповіли про результати конкурсного відбору в межах проєкту "Масштабування покращень у ЗПО: підтримка відтворення перевірених підходів надавачами освітніх послуг в Україні".
Він впроваджується Національною установою розвитку за фінансової підтримки Європейського Союзу, Німеччини, Польщі, Естонії та Данії (в межах мультидонорської ініціативи Skills4Recovery).
Уточнюється, що в цілому на конкурс надійшло 263 заявки від 181 коледжу з різних куточків країни.
Переможцями, які отримають кошти міжнародних партнерів (до 250 тисяч гривень), стали 51 професійний і фаховий коледж.
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Як можуть використати кошти коледжі-переможці
Українські коледжі, які стали переможцями конкурсного відбору, можуть спрямувати кошти від міжнародних партнерів за шістьма напрямками розвитку:
- співпраця з бізнесом: спільні проєкти з роботодавцями (10 переможців);
- співпраця з бізнесом: підвищення кваліфікації викладачів і майстрів виробничого навчання (10 переможців);
- інклюзивне освітнє середовище: навчальне середовище для людей з інвалідністю (9 переможців);
- цифровізація освітніх послуг: посилення доступності онлайн-навчання (8 переможців);
- краща інтеграція на ринок праці: кар'єрні центри та підтримка самозайнятості (8 переможців);
- автономія коледжів: нова ідентичність та репозиціонування (6 переможців).
"Це сприятиме розвитку професійної освіти та підготовці фахівців, яких потребує економіка країни", - наголосили в МОН.
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Які напрямки розвитку обирали коледжі найчастіше
Українцям розповіли, що найбільший інтерес заклади професійної та фахової освіти виявили до напрямів співпраці з бізнесом.
На них припало понад 30% усіх поданих заявок.
Зазначається, що така картина свідчить про прагнення коледжів:
- розвивати партнерства з роботодавцями;
- краще відповідати потребам ринку праці.
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Які заклади отримають гранти за різними напрямками
Зі списком переможців, а також рейтингом усіх конкурсних заявок можна ознайомитися за відповідним посиланням.
Напрям 1 - "Співпраця з бізнесом: спільні проєкти з роботодавцями":
- Комунальний заклад "Вінницький професійний коледж сфери послуг" Вінницької обласної ради - Вінницька область;
- Державний навчальний заклад "Запорізьке вище професійне училище" - Запорізька область;
- Хмельницький професійний ліцей електроніки - Хмельницька область;
- Комунальний заклад "Дніпровське вище професійне училище будівництва" Дніпровської міської ради - Дніпропетровська область;
- Комунальний заклад Сумської обласної ради "Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну" - Сумська область;
- Відокремлений структурний підрозділ "Херсонський політехнічний фаховий коледж Національного університету "Одеська політехніка" - Одеська область;
- Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу - Львівська область;
- Державний навчальний заклад "Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури" - Одеська область;
- Заклад професійної (професійно - технічної) освіти "Гніванський професійний ліцей" - Вінницька область;
- Державний навчальний заклад "Крижопільський професійний будівельний ліцей" - Вінницька область.
Напрям 2 - "Співпраця з бізнесом: підвищення кваліфікації педагогів/майстрів виробничого навчання":
- Відокремлений структурний підрозділ "Морехідний фаховий коледж імені О. І. Маринеска Національного університету "Одеська морська академія" - Одеська область;
- Відокремлений структурний підрозділ "Виноградівський фаховий коледж Мукачівського державного університету" - Закарпатська область;
- Заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Рівненський професійний коледж ресторанного і готельного бізнесу" - Рівненська область;
- Миколаївський професійний машинобудівний ліцей - Миколаївська область;
- Чернівецьке вище комерційне училище Державного торговельно-економічного університету - Чернівецька область;
- Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Придніпровський професійний ліцей м. Дніпро" - Дніпропетровська область;
- Державний навчальний заклад "Вище професійне училище №7 міста Вінниці" - Вінницька область;
- Державний навчальний заклад "Полонський агропромисловий центр професійної освіти" - Хмельницька область;
- Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки - Волинська область;
- Галицький фаховий коледж імені Вячеслава Чорновола - Львівська область.
Напрям 3 - "Інклюзивне освітнє середовище: навчальне середовище для людей з інвалідністю":
- Відокремлений структурний підрозділ "Ніжинський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України" - Чернігівська область;
- Білоцерківський фаховий коледж сервісу та дизайну - Київська область;
- Центр професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Франківська - Івано-Франківська область;
- Комунальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж сфери послуг" - Київська область;
- Колківський центр професійної освіти - Волинська область;
- Відокремлений структурний підрозділ "Харківський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету" - Харківська область;
- Відокремлений структурний підрозділ "Надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного університету" - Івано-Франківська область;
- Комунальний заклад "Прилуцький професійний ліцей" Чернігівської обласної ради - Чернігівська область;
- Заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Львівський професійний коледж моделювання і ресторанної справи" - Львівська область.
Напрям 4 - "Цифровізація освітніх послуг: посилення доступності онлайн-навчання":
- Державний навчальний заклад "Кременецький професійний ліцей" - Тернопільська область;
- Державний навчальний заклад "Краматорське вище професійне торгово-кулінарне училище" - Тернопільська область;
- Відокремлений структурний підрозділ "Економіко-правничий фаховий коледж Запорізького національного університету" - Запорізька область;
- ВСП Автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка" - Львівська область;
- Державний професійно-технічний навчальний заклад "Острозьке вище професійне училище" - Рівненська область;
- Київський фаховий коледж транспортної інфраструктури - Київська область;
- Комунальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти Київської обласної ради "Васильківський професійний коледж" - Київська область;
- Комунальний заклад Сумської обласної ради "Глухівське вище професійне училище" - Сумська область.
Напрям 5 - "Краща інтеграція на ринок праці: кар'єрні центри та підтримка самозайнятості":
- Комунальний заклад "Чернігівський професійний будівельний ліцей" Чернігівської обласної ради - Чернігівська область;
- Криворізький фаховий коледж торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу - Дніпропетровська область;
- ДЗП(ПТ)О "Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і торгівлі" - Кіровоградська область;
- Державний професійно-технічний навчальний заклад "Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі" - Тернопільська область;
- Державний навчальний заклад "Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну" - Миколаївська область;
- Відокремлений структурний підрозділ "Техніко-економічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка" - Львівська область;
- Кам'янське вище професійне училище - Дніпропетровська область;
- Відокремлений структурний підрозділ "Автотранспортний фаховий коледж Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" - Дніпропетровська область.
Напрям 6 - "Автономія закладів ЗПО: нова ідентичність та репозиціонування":
- ДТПНЗ "Луцьке вище професійне училище будівництва та архітектури" - Волинська область;
- Державний навчальний заклад "Професійний ліцей м. Українки" - Київська область;
- Відокремлений структурний підрозділ "Харківський фаховий коледж харчової промисловості Державного біотехнологічного університету" - Харківська область;
- Заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Львівський професійний коледж прикладного мистецтва та дизайну" - Львівська область;
- Відокремлений структурний підрозділ "Миргородський фаховий коледж імені Миколи Гоголя Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" - Полтавська область;
- Комунальний заклад "Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту" Чернігівської обласної ради - Чернігівська область.
Насамкінець у МОН повідомили, що реалізація проєктів буде тривати впродовж жовтня-листопада 2026 року.