Гранти на розвиток до 250 тисяч отримають пів сотні коледжів України: список переможців

Про які гранти для українських коледжів йдеться

У МОН розповіли про результати конкурсного відбору в межах проєкту "Масштабування покращень у ЗПО: підтримка відтворення перевірених підходів надавачами освітніх послуг в Україні".

Він впроваджується Національною установою розвитку за фінансової підтримки Європейського Союзу, Німеччини, Польщі, Естонії та Данії (в межах мультидонорської ініціативи Skills4Recovery).

Уточнюється, що в цілому на конкурс надійшло 263 заявки від 181 коледжу з різних куточків країни.

Переможцями, які отримають кошти міжнародних партнерів (до 250 тисяч гривень), стали 51 професійний і фаховий коледж.

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Як можуть використати кошти коледжі-переможці

Українські коледжі, які стали переможцями конкурсного відбору, можуть спрямувати кошти від міжнародних партнерів за шістьма напрямками розвитку:

співпраця з бізнесом: спільні проєкти з роботодавцями (10 переможців);

співпраця з бізнесом: підвищення кваліфікації викладачів і майстрів виробничого навчання (10 переможців);

інклюзивне освітнє середовище: навчальне середовище для людей з інвалідністю (9 переможців);

цифровізація освітніх послуг: посилення доступності онлайн-навчання (8 переможців);

краща інтеграція на ринок праці: кар'єрні центри та підтримка самозайнятості (8 переможців);

автономія коледжів: нова ідентичність та репозиціонування (6 переможців).

"Це сприятиме розвитку професійної освіти та підготовці фахівців, яких потребує економіка країни", - наголосили в МОН.

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Які напрямки розвитку обирали коледжі найчастіше

Українцям розповіли, що найбільший інтерес заклади професійної та фахової освіти виявили до напрямів співпраці з бізнесом.

На них припало понад 30% усіх поданих заявок.

Зазначається, що така картина свідчить про прагнення коледжів:

розвивати партнерства з роботодавцями;

краще відповідати потребам ринку праці.

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Які заклади отримають гранти за різними напрямками

Зі списком переможців, а також рейтингом усіх конкурсних заявок можна ознайомитися за відповідним посиланням.

Напрям 1 - "Співпраця з бізнесом: спільні проєкти з роботодавцями":

Комунальний заклад "Вінницький професійний коледж сфери послуг" Вінницької обласної ради - Вінницька область;

Державний навчальний заклад "Запорізьке вище професійне училище" - Запорізька область;

Хмельницький професійний ліцей електроніки - Хмельницька область;

Комунальний заклад "Дніпровське вище професійне училище будівництва" Дніпровської міської ради - Дніпропетровська область;

Комунальний заклад Сумської обласної ради "Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну" - Сумська область;

Відокремлений структурний підрозділ "Херсонський політехнічний фаховий коледж Національного університету "Одеська політехніка" - Одеська область;

Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу - Львівська область;

Державний навчальний заклад "Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури" - Одеська область;

Заклад професійної (професійно - технічної) освіти "Гніванський професійний ліцей" - Вінницька область;

Державний навчальний заклад "Крижопільський професійний будівельний ліцей" - Вінницька область.

Переможці за напрямом "Співпраця з бізнесом: спільні проєкти з роботодавцями" (інфографіка: ndi.gov.ua)

Напрям 2 - "Співпраця з бізнесом: підвищення кваліфікації педагогів/майстрів виробничого навчання":

Відокремлений структурний підрозділ "Морехідний фаховий коледж імені О. І. Маринеска Національного університету "Одеська морська академія" - Одеська область;

Відокремлений структурний підрозділ "Виноградівський фаховий коледж Мукачівського державного університету" - Закарпатська область;

Заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Рівненський професійний коледж ресторанного і готельного бізнесу" - Рівненська область;

Миколаївський професійний машинобудівний ліцей - Миколаївська область;

Чернівецьке вище комерційне училище Державного торговельно-економічного університету - Чернівецька область;

Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Придніпровський професійний ліцей м. Дніпро" - Дніпропетровська область;

Державний навчальний заклад "Вище професійне училище №7 міста Вінниці" - Вінницька область;

Державний навчальний заклад "Полонський агропромисловий центр професійної освіти" - Хмельницька область;

Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки - Волинська область;

Галицький фаховий коледж імені Вячеслава Чорновола - Львівська область.

Переможці за напрямом "Співпраця з бізнесом: підвищення кваліфікації педагогів/майстрів виробничого навчання" (інфографіка: ndi.gov.ua)

Напрям 3 - "Інклюзивне освітнє середовище: навчальне середовище для людей з інвалідністю":

Відокремлений структурний підрозділ "Ніжинський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України" - Чернігівська область;

Білоцерківський фаховий коледж сервісу та дизайну - Київська область;

Центр професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Франківська - Івано-Франківська область;

Комунальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Київський професійний коледж сфери послуг" - Київська область;

Колківський центр професійної освіти - Волинська область;

Відокремлений структурний підрозділ "Харківський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету" - Харківська область;

Відокремлений структурний підрозділ "Надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного університету" - Івано-Франківська область;

Комунальний заклад "Прилуцький професійний ліцей" Чернігівської обласної ради - Чернігівська область;

Заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Львівський професійний коледж моделювання і ресторанної справи" - Львівська область.

Переможці за напрямом "Інклюзивне освітнє середовище: навчальне середовище для людей з інвалідністю" (інфографіка: ndi.gov.ua)

Напрям 4 - "Цифровізація освітніх послуг: посилення доступності онлайн-навчання":

Державний навчальний заклад "Кременецький професійний ліцей" - Тернопільська область;

Державний навчальний заклад "Краматорське вище професійне торгово-кулінарне училище" - Тернопільська область;

Відокремлений структурний підрозділ "Економіко-правничий фаховий коледж Запорізького національного університету" - Запорізька область;

ВСП Автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка" - Львівська область;

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Острозьке вище професійне училище" - Рівненська область;

Київський фаховий коледж транспортної інфраструктури - Київська область;

Комунальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти Київської обласної ради "Васильківський професійний коледж" - Київська область;

Комунальний заклад Сумської обласної ради "Глухівське вище професійне училище" - Сумська область.

Переможці за напрямом "Цифровізація освітніх послуг: посилення доступності онлайн-навчання" (інфографіка: ndi.gov.ua)

Напрям 5 - "Краща інтеграція на ринок праці: кар'єрні центри та підтримка самозайнятості":

Комунальний заклад "Чернігівський професійний будівельний ліцей" Чернігівської обласної ради - Чернігівська область;

Криворізький фаховий коледж торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу - Дніпропетровська область;

ДЗП(ПТ)О "Кропивницький професійний ліцей сфери послуг і торгівлі" - Кіровоградська область;

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі" - Тернопільська область;

Державний навчальний заклад "Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну" - Миколаївська область;

Відокремлений структурний підрозділ "Техніко-економічний фаховий коледж Національного університету "Львівська політехніка" - Львівська область;

Кам'янське вище професійне училище - Дніпропетровська область;

Відокремлений структурний підрозділ "Автотранспортний фаховий коледж Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" - Дніпропетровська область.

Переможці за напрямом "Краща інтеграція на ринок праці: кар'єрні центри та підтримка самозайнятості" (інфографіка: ndi.gov.ua)

Напрям 6 - "Автономія закладів ЗПО: нова ідентичність та репозиціонування":

ДТПНЗ "Луцьке вище професійне училище будівництва та архітектури" - Волинська область;

Державний навчальний заклад "Професійний ліцей м. Українки" - Київська область;

Відокремлений структурний підрозділ "Харківський фаховий коледж харчової промисловості Державного біотехнологічного університету" - Харківська область;

Заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Львівський професійний коледж прикладного мистецтва та дизайну" - Львівська область;

Відокремлений структурний підрозділ "Миргородський фаховий коледж імені Миколи Гоголя Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка" - Полтавська область;

Комунальний заклад "Чернігівський професійний ліцей залізничного транспорту" Чернігівської обласної ради - Чернігівська область.

Переможці за напрямом "Автономія закладів ЗПО: нова ідентичність та репозиціонування" (інфографіка: ndi.gov.ua)

Насамкінець у МОН повідомили, що реалізація проєктів буде тривати впродовж жовтня-листопада 2026 року.