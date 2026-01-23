Графіки відключень світла продовжать діяти по всій Україні 24 січня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram .

"Коли електроенергія з'являється за графіком - будь ласка, споживайте її економно", - додали в "Укренерго".

При цьому в компанії звернули увагу, що ситуація в енергосистемі може змінюватися протягом дня. За інформацією про відключення світла можна стежити на офіційних сторінках обленерго або ДТЕК.

В "Укренерго" зазначили, що такі обмеження змушені вводити через наслідки російських ударів по енергетичних об'єктах.

"Завтра, 24 січня, в усіх регіонах України застосовуватимуться графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - ідеться в повідомленні компанії.

Відключення світла

Нагадаємо, ситуація в енергетичній системі України вкрай складна через те, що російські окупанти своїми ракетами та дронами пошкодили як об'єкти генерації, так і об'єкти передачі електроенергії.

Одна з найскладніших ситуацій зараз у Києві, де вже кілька тижнів діють екстрені відключення світла. Це означає, що світло відключають вручну і не за графіками.

Сьогодні, 23 січня, в "Укренерго" заявили про те, що ситуація в українській енергосистемі суттєво ускладнилася, оскільки розпочався аварійний ремонт кількох об'єктів генерації.

Також мер Києва Віталій Кличко сьогодні вдруге закликав киян, які мають можливість виїхати за місто, зробити це, оскільки ситуація зі світлом та опаленням може стати ще гіршою.