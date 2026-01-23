Графики отключений света продолжат действовать по всей Украине 24 января

В Украине завтра, 24 января, во всех областях будут действовать графики почасовых отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram .

"Завтра, 24 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - сказано в сообщении компании.

В "Укрэнерго" отметили, что такие ограничения вынуждены вводить из-за последствий российских ударов по энергетическим объектам.

При этом в компании обратили внимание, что ситуация в энергосистеме может меняться в течение дня. За информацией об отключениях света можно следить на официальных страницах облэнерго или ДТЭК.

"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - добавили в "Укрэнерго".