ua en ru
Пт, 23 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Графики отключений света продолжат действовать по всей Украине 24 января

Украина, Пятница 23 января 2026 18:12
UA EN RU
Графики отключений света продолжат действовать по всей Украине 24 января Иллюстративное фото: в Украине действуют графики отключений света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине завтра, 24 января, во всех областях будут действовать графики почасовых отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" в Telegram.

"Завтра, 24 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - сказано в сообщении компании.

В "Укрэнерго" отметили, что такие ограничения вынуждены вводить из-за последствий российских ударов по энергетическим объектам.

При этом в компании обратили внимание, что ситуация в энергосистеме может меняться в течение дня. За информацией об отключениях света можно следить на официальных страницах облэнерго или ДТЭК.

"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - добавили в "Укрэнерго".

Отключения света

Напомним, ситуация в энергетической системе Украины крайне сложная из-за того, что российские оккупанты своими ракетами и дронами повредили как объекты генерации, так и объекты передачи электроэнергии.

Одна из самых сложных ситуаций сейчас в Киеве, где уже несколько недель действуют экстренные отключения света. Это означает, что свет отключают вручную и не по графикам.

Сегодня, 23 января, в "Укрэнерго" заявили о том, что ситуация в украинской энергосистеме существенно усложнилась, поскольку начался аварийный ремонт нескольких объектов генерации.

Также мэр Киева Виталий Кличко сегодня во второй раз призвал киевлян, у которых есть возможность выехать за город, сделать это, поскольку ситуация со светом и отоплением может стать еще хуже.

К слову, ранее гендиректор Yasno Сергей Коваленко в интервью РБК-Украина заявлял, что ситуация со светом в Украине может улучшиться при условии потепления.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго Графики отключения света Электроэнергия Отключение света
Новости
Переговоры в Абу-Даби: все о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ
Переговоры в Абу-Даби: все о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов