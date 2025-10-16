ua en ru
Чт, 16 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

РФ вночі атакувала об'єкти газовидобутку на Полтавщині, їх робота повністю зупинена

Четвер 16 жовтня 2025 09:20
UA EN RU
РФ вночі атакувала об'єкти газовидобутку на Полтавщині, їх робота повністю зупинена Фото: РФ вночі атакувала об'єкти газовидобутку на Полтавщині (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 16 жовтня, атакували об'єкти газовидобутку ДТЕК у Полтавській області. В результаті удару їх робота була зупинена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДТЕК.

"Вночі ворог вчергове атакував енергетичну інфраструктуру "ДТЕК Нафтогаз" дронами і ракетами", - йдеться у повідомленні компанії.

Повідомляється, що внаслідок атаки робота об'єктів газовидобутку у Полтавській області була зупинена.

РФ вночі атакувала об'єкти газовидобутку на Полтавщині, їх робота повністю зупинена

Удари РФ по енергетиці України

Нагадаємо, Росія з початком осені розпочала серію ударів по енергетичній інфраструктурі України. Основною ціллю ворога є ТЕЦ, ТЕС та інші енергооб'єкти.

Зокрема, російські війська вночі 15 жовтня атакували одну з ТЕЦ компанії "Нафтогаз", на місці обстрілу виникла пожежа.

Окрім того, ввечері 15 жовтня у низці областей було запроваджено аварійні графіки відключення електроенергії.

Через зумовлену попередніми російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі світло вимикають у Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській, Київській і Черкаській областях.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна очікує, що в майбутньому можуть продовжитися проблеми з електроенергією на тлі нових атак росіян. Тому доведеться почати імпорт з ЄС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтавська область Вторгнення Росії до України
Новини
Трамп може змусити Росію сісти за стіл переговорів щодо України, - The Telegraph
Трамп може змусити Росію сісти за стіл переговорів щодо України, - The Telegraph
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить