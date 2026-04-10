Головна » Бізнес » Енергетика

Графіки є, але на кілька годин: де і як 11 квітня в Україні вимикатимуть світло

19:40 10.04.2026 Пт
Коли українцям чекати на відключення?
aimg Валерій Ульяненко
Графіки є, але на кілька годин: де і як 11 квітня в Україні вимикатимуть світло Ілюстративне фото: в Україні 11 квітня відключатимуть світло (Getty Images)

У суботу, 11 квітня, в усіх областях України будуть діяти графіки погодинних відключень. Крім того, будуть застосовуватись обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

Завтра графіки погодинних відключень для побутових споживачів діятимуть з 06:00 до 08:00. Для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть застосовуватись з 05:00 до 08:00.

В Укренерго зауважили, що причиною продовження дії обмежень є наслідки масованих комбінованих ударів росіян по енергетичних об'єктах України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за своєю адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

Крім того, всіх українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли вона буде з'являтися за графіком.

Варто зазначити, що сьогодні по всій території України графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів та обмеження потужності для промисловості діють цілодобово.

Ситуація зі світлом

Нагадаємо, вночі 10 квітня російські війська масовано атакували ударними дронами Одесу та область. В результаті атаки є пошкодження інфраструктури та знеструмлення - зокрема, місто Вилкове, відоме як "Українська Венеція", залишилося без світла.

Згідно з прогнозами експертів, стабілізація енергосистеми можлива вже у квітні. Навантаження на мережі впаде внаслідок підвищення температури та завершення опалювального сезону.

РБК-Україна раніше писало, що уряд вже розпочав підготовку до наступного опалювального сезону. Міністр енергетики Денис Шмигаль анонсував будівництво об'єктів нової генерації загальною потужністю 1,3 ГВт.

Укренерго Графіки відключення світла Електроенергія
